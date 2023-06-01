7月4日13時30分より放送される音楽特番『THE MUSIC DAY 2026』（日本テレビ系）の、第2弾出演アーティストが発表となった。

（関連：女性アーティストの躍進を支えてきた二つの継続的な取り組み 『Women In Music - EQUAL STAGE』開催の意義）

今回は、INI、あいみょん、＝LOVE、&TEAM、海援隊、かりゆし58、King & Prince、Snow Man、timelesz、Travis Japan、山崎育三郎、緑黄色社会らの出演が発表された。

また、アイスショー『ディズニー・オン・アイス』とのコラボレーション企画も発表。宮舘涼太（Snow Man）、山崎育三郎、長屋晴子（緑黄色社会）、RIKU×MIIHI（NiziU）が出演するほか、『THE MUSIC DAY』氷上ナビゲーターに就任した坂本花織が登場する。

&TEAMと=LOVEは、2月にオープンした『ポケパーク カントー』からスペシャルパフォーマンスを披露する。

さらに、今年の冬季五輪で金メダルを獲得した“りくりゅうペア”こと、三浦璃来と木原龍一に、番組総合司会の櫻井翔がインタビュー。あるアーティストから音楽のサプライズプレゼントも用意されているという。

そのほか、“高嶋ちさ子に音楽についての夢や悩みを聞いてほしい！”という思いで全国から集まった6組の音楽人たちに、高嶋ちさ子が本気のアドバイス。さらに、バイオリニストの近藤兄弟と高嶋ちさ子がこの日限りのスペシャルセッションを披露する。

第3弾出演アーティストは、6月23日に放送の『夜の音』にて発表予定。スペシャル企画の情報も公開されるとのことだ。

（文＝リアルサウンド編集部）