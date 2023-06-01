『THE MUSIC DAY』出演アーティスト第2弾発表 フィギュアスケート関連企画にりくりゅう、坂本花織も
日本テレビ系夏の音楽特番『THE MUSIC DAY 2026』が、7月4日に千葉・幕張メッセから9時間30分（後1：30〜後10：54）にわたって生放送される。それに先立って、出演アーティスト第2弾と企画が発表された。
【写真】りくりゅうも！『THE MUSIC DAY 2026』出演アーティスト
出演アーティスと第2弾として、INI、あいみょん、＝LOVE、&TEAM、海援隊、かりゆし58、King & Prince、kurayamisaka、Snow Man、timelesz、Travis Japan、日向坂46、山崎育三郎、緑黄色社会の出演が発表された。
さらに、特別企画も発表された。アイスショー『ディズニー・オン・アイス』が昨年に引き続き、同番組に登場。ディズニーキャラクターが氷上を舞う夢と魔法のステージを特別バージョンで豪華アーティストと一緒に届ける。
ミラノ・コルティナ冬季オリンピックのフィギュアスケート女子シングルおよび団体で銀メダルを獲得した坂本花織が、同番組氷上ナビゲーターに就任。視聴者をディズニーの音楽とスケートの魅力が詰まった夢の世界へ案内する。
同企画では、宮舘涼太（Snow Man）×山崎育三郎「アンダー・ザ・シー（『リトル・マーメイド』より）」、長屋晴子（緑黄色社会）「どこまでも 〜How Far I'll Go〜（『モアナと伝説の海』より）」、NiziU・RIKU×MIIHI 「イントゥ・ジ・アンノウン〜心のままに（『アナと雪の女王2』より）」、オールラインナップで「リビング・イン・カラー（東京ディズニーリゾート40周年“ドリームゴーラウンド”テーマソング 【東京ディズニーリゾート】）」を届ける。
日本発のグローバルグループ&TEAMと指原莉乃プロデュースによるアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）は、今年2月にオープンしたばかりの施設『ポケパーク カントー』からスペシャルパフォーマンスも決定。ポケモンたちとのかっこいい＆かわいいこの日限りのコラボパフォーマンスを披露する。
さらに、ミラノ・コルティナ冬季五輪金メダリスト“りくりゅうペア”に総合司会の櫻井翔がインタビューをする。フィギュアスケートにとって結果を大きく左右するほど大切な要素である音楽。スケート×音楽への思いを“りくりゅう”三浦璃来＆木原龍一に櫻井がインタビュー。2人には“あるアーティスト”から音楽のサプライズプレゼントもある。
「高嶋ちさ子に音楽についての夢や悩みを聞いてほしい！」という思いで全国から集まった6組の音楽人たちに、高嶋ちさ子が本気のアドバイスする企画も実施する。「クラシック音楽をもっと世の中に広めたい！」という夢を持ち、数々のコンクールでも受賞歴を持つバイオリニストの近藤兄弟（瑠伊さん／13＆蓮さん／11）と、高嶋がこの日限りのスペシャルセッションを行う。
今年のテーマは「音楽の物語」。自分の好きな曲だけをイヤホンで聞く時代だが、音楽を“物語”と味わうことで、新たな音楽との出会い、時代を越える名曲の再発見が、きっとある。テレビだからこそできる世代も性別もすべてを超えた、みんなでつながる9時間30分を総勢60組超えのアーティストとともに届ける。
総合司会を櫻井翔、MCを羽鳥慎一、バカリズム、水卜麻美アナウンサー、ネクストゲート進行を市来玲奈アナウンサーが務める。
【出演アーティスト一覧】（※50音順）
IVE、INI、アイナ・ジ・エンド、あいみょん、＝LOVE、&TEAM、海援隊、かりゆし58、CUTIE STREET、King & Prince、kurayamisaka、SUPER BEAVER、SixTONES、Snow Man、timelesz、Travis Japan、中島健人、なにわ男子、Number_i、NiziU、NEWS、HANA、BE:FIRST、日向坂46、マルシィ、M!LK、山崎育三郎、緑黄色社会
特別企画
坂本花織、高嶋ちさ子、三浦璃来＆木原龍一
【写真】りくりゅうも！『THE MUSIC DAY 2026』出演アーティスト
出演アーティスと第2弾として、INI、あいみょん、＝LOVE、&TEAM、海援隊、かりゆし58、King & Prince、kurayamisaka、Snow Man、timelesz、Travis Japan、日向坂46、山崎育三郎、緑黄色社会の出演が発表された。
ミラノ・コルティナ冬季オリンピックのフィギュアスケート女子シングルおよび団体で銀メダルを獲得した坂本花織が、同番組氷上ナビゲーターに就任。視聴者をディズニーの音楽とスケートの魅力が詰まった夢の世界へ案内する。
同企画では、宮舘涼太（Snow Man）×山崎育三郎「アンダー・ザ・シー（『リトル・マーメイド』より）」、長屋晴子（緑黄色社会）「どこまでも 〜How Far I'll Go〜（『モアナと伝説の海』より）」、NiziU・RIKU×MIIHI 「イントゥ・ジ・アンノウン〜心のままに（『アナと雪の女王2』より）」、オールラインナップで「リビング・イン・カラー（東京ディズニーリゾート40周年“ドリームゴーラウンド”テーマソング 【東京ディズニーリゾート】）」を届ける。
日本発のグローバルグループ&TEAMと指原莉乃プロデュースによるアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）は、今年2月にオープンしたばかりの施設『ポケパーク カントー』からスペシャルパフォーマンスも決定。ポケモンたちとのかっこいい＆かわいいこの日限りのコラボパフォーマンスを披露する。
さらに、ミラノ・コルティナ冬季五輪金メダリスト“りくりゅうペア”に総合司会の櫻井翔がインタビューをする。フィギュアスケートにとって結果を大きく左右するほど大切な要素である音楽。スケート×音楽への思いを“りくりゅう”三浦璃来＆木原龍一に櫻井がインタビュー。2人には“あるアーティスト”から音楽のサプライズプレゼントもある。
「高嶋ちさ子に音楽についての夢や悩みを聞いてほしい！」という思いで全国から集まった6組の音楽人たちに、高嶋ちさ子が本気のアドバイスする企画も実施する。「クラシック音楽をもっと世の中に広めたい！」という夢を持ち、数々のコンクールでも受賞歴を持つバイオリニストの近藤兄弟（瑠伊さん／13＆蓮さん／11）と、高嶋がこの日限りのスペシャルセッションを行う。
今年のテーマは「音楽の物語」。自分の好きな曲だけをイヤホンで聞く時代だが、音楽を“物語”と味わうことで、新たな音楽との出会い、時代を越える名曲の再発見が、きっとある。テレビだからこそできる世代も性別もすべてを超えた、みんなでつながる9時間30分を総勢60組超えのアーティストとともに届ける。
総合司会を櫻井翔、MCを羽鳥慎一、バカリズム、水卜麻美アナウンサー、ネクストゲート進行を市来玲奈アナウンサーが務める。
【出演アーティスト一覧】（※50音順）
IVE、INI、アイナ・ジ・エンド、あいみょん、＝LOVE、&TEAM、海援隊、かりゆし58、CUTIE STREET、King & Prince、kurayamisaka、SUPER BEAVER、SixTONES、Snow Man、timelesz、Travis Japan、中島健人、なにわ男子、Number_i、NiziU、NEWS、HANA、BE:FIRST、日向坂46、マルシィ、M!LK、山崎育三郎、緑黄色社会
特別企画
坂本花織、高嶋ちさ子、三浦璃来＆木原龍一