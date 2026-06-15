【ナッシュビル（米テネシー州）１６日＝岡島智哉】北中米Ｗ杯に臨む日本代表のベースキャンプ地・ナッシュビルの練習拠点が、報道陣に公開された。

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当該施設は、ＭＬＳのナッシュビルＳＣが所有する。総工費４０００万ドル（約６４億円）をかけて２０２３年６月に完成した最新鋭の施設が、森保ジャパンの活動を支えている。

天然芝２面と人工芝１面のピッチに加え、サウナや交代浴ができる浴槽など、リカバリー施設も充実。医療設備も申し分なく、選手の心身両面におけるサポート環境として機能している。

選手用のロッカールームには、選手全員分の個人スペースがあり、チームは帯同するＤＦ吉田麻也、ＭＦ南野拓実の２人の分も準備。追加招集となったＦＷ町野修斗の「６ ＭＡＣＨＩＮＯ」のプレートも急ピッチで手配しており、無念の離脱となった遠藤航のロッカーは、チームの方針により残されることになるという。

ＤＦ長友佑都が「もう全てにおいてレベルが高いですよ。芝もそうだし、中の施設もそうだし、環境面では（過去大会と）レベルが違う。相当過ごしやすいです」と語るなど、選手たちからも大好評だという。

チームはナッシュビルを拠点に、第２戦チュニジア戦が行われるメキシコ・モンテレイ、第３戦スウェーデン戦開催地の米ダラスを往復。決勝トーナメント１回戦までは“虎の穴”として施設を使用する。