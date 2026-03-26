RINGOのピーチパイが今年も登場！桃たっぷりの夏限定スイーツに注目

焼きたてカスタードアップルパイ専門店「RINGO」から、毎年人気を集める桃スイーツが今年も登場します。2026年7月1日（水）よりスタートする『JUICY PEACH SUMMER』では、みずみずしい桃の魅力をたっぷり味わえる限定商品を販売。昨年約12万個を売り上げた人気のピーチパイをはじめ、アールグレイが香るオープンパイやオンライン限定BOXまでラインアップ。夏ならではの爽やかな味わいを楽しめる注目のスイーツをご紹介します。

桃の魅力を堪能できる限定ピーチパイ

価格：530円（税込）／1個

今回登場する「焼きたてカスタードピーチパイ」は、蜜漬けした白桃の果肉となめらかなカスタードクリームを、香ばしいパイ生地で包み込んだ一品です。

大きめにカットされた白桃がたっぷり入っており、一口食べるたびにジューシーな果汁と上品な甘みが広がります。

カスタードクリームのまろやかなコクと桃の爽やかな風味が絶妙に調和し、焼きたてならではの贅沢な味わいを楽しめます。

また、RINGOがおすすめする楽しみ方は冷凍庫で一晩冷やすこと。カスタードクリームは濃厚なテリーヌのような食感になり、桃はシャーベットのようなひんやり食感へ変化。

夏にぴったりのフローズンスイーツとしても味わえます♪

販売店舗：「RINGO」国内常設店舗、「BAKE the SHOP」国内店舗

販売期間：2026年7月1日（水）～2026年9月30日（水）

※なくなり次第終了

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アールグレイ香る上品なオープンパイ

価格：490円（税込）／1個



「焼きたてオープンパイ〔ピーチアールグレイ〕」は、729層にも重なるサクサクのパイ生地を使用した華やかな一品です。

パイの上には、香り高いアールグレイカスタードとみずみずしい桃を贅沢にトッピング。大ぶりの桃の爽やかな甘みと、紅茶の豊かな香りが重なり合い、まるで上質なフレーバーティーを味わっているような余韻を楽しめます。

サクサクの食感と気品ある香りが魅力で、ティータイムのお供にもぴったりです。

販売店舗：「RINGO」国内常設店舗

販売期間：2026年7月1日（水）～2026年9月30日（水）

※なくなり次第終了

オンライン限定BOXも見逃せない

価格：2,500円（税込）／1箱

遠方に住んでいる方や、自宅でゆっくり楽しみたい方にはオンライン限定商品もおすすめです。

「カスタードパイ4P BOX」は、夏限定のカスタードピーチパイ2個と、定番人気のカスタードアップルパイ2個をセットにした特別な詰め合わせ。

自宅でリベイクすることで、RINGOならではの焼きたてのおいしさを楽しめます。

販売店舗：公式オンラインショップ「BAKE the ONLINE」

販売期間：2026年7月1日（水）～2026年9月30日（水）

※なくなり次第終了

人気商品と季節限定商品を一度に味わえるため、自分へのご褒美はもちろん、ギフトにもおすすめです。

夏限定の桃スイーツを楽しもう

RINGOの夏限定企画『JUICY PEACH SUMMER』は、桃の瑞々しさとパイの香ばしさを存分に楽しめる特別なシーズンです。

果肉感たっぷりの「焼きたてカスタードピーチパイ」、紅茶の香りが上品な「焼きたてオープンパイ〔ピーチアールグレイ〕」、さらにオンライン限定BOXまで、それぞれ異なる魅力を堪能できます♡

販売は2026年9月30日（水）までですが、いずれもなくなり次第終了となるため、気になる方はぜひ早めにチェックしてみてください。