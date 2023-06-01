DÉ DÉ MOUSE × WaMiが、コラボシングル「In Yr Dreams」を本日配信リリースした。

本楽曲は、前作「Stardust Away」の続編でもあり、より内相的で官能性にフォーカスした作品とのこと。疾走感と力強いUKGビートにフロアライクなベースラインが冴えるドロップ、WaMiによる悲しくもドライブ感溢れるボーカルが一体となったシティポップに仕上がっているという。

アートワークは「Stardust Away」のアートワークも手がけたイラストレーター・みっかによるもの。

さらに、アートワークを使ったDÉ DÉ MOUSEによるアニメーションMVも公開されているので、ぜひチェックしていただきたい。

アートワーク

◾️DÉ DÉ MOUSE × WaMi「In Yr Dreams」

2026年6月17日（水）リリース

配信：https://ultravybe.lnk.to/InYrDreams NOT0112 / not records