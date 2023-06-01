DÉ DÉ MOUSE × WaMi、コラボシングル「In Yr Dreams」本日配信リリース＆MV公開
DÉ DÉ MOUSE × WaMiが、コラボシングル「In Yr Dreams」を本日配信リリースした。
本楽曲は、前作「Stardust Away」の続編でもあり、より内相的で官能性にフォーカスした作品とのこと。疾走感と力強いUKGビートにフロアライクなベースラインが冴えるドロップ、WaMiによる悲しくもドライブ感溢れるボーカルが一体となったシティポップに仕上がっているという。
アートワークは「Stardust Away」のアートワークも手がけたイラストレーター・みっかによるもの。
さらに、アートワークを使ったDÉ DÉ MOUSEによるアニメーションMVも公開されているので、ぜひチェックしていただきたい。
◾️DÉ DÉ MOUSE × WaMi「In Yr Dreams」
2026年6月17日（水）リリース
配信：https://ultravybe.lnk.to/InYrDreams
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関連リンク
◆DÉ DÉ MOUSE オフィシャルサイト
◆WaMi オフィシャルX