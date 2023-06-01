2020年7月に施行されたレジ袋の有料化から、はや6年。今ではエコバッグを持ち運ぶのが当たり前となり、スーパーなどからビニールのレジ袋を持ち帰る機会も少なくなりました。とはいえ、うっかりエコバッグを忘れてしまい、仕方なく数円のレジ袋を購入する機会もままあります。しかもなぜか、大量の食材を購入したときに限ってエコバッグを忘れることが多いような気が……筆者だけでしょうか。

牛乳2本に1kgを超えるお肉、さらにはお野菜に……。こうした大量の食材を歩いて持ち帰る場面でも、普段使っている肩掛けできるエコバッグなら、幅の広い紐が重さを分散してくれるのでさほど気になりません。しかし、スーパーの普通のレジ袋は肩掛けができない上、中身の重さで持ち手が紐状になってしまい、ダイレクトに指や肌に食い込んで、重いというより痛い。手で持っていると指がちぎれるのではと思うほどです。

3COINS（スリーコインズ）の「シリコーンバッグハンドルカバー」。3つ一組で330円とお手頃価格です

こういうとき、家電などの購入時に持ち運び用に付けてくれる、プラスチック製の持ち手みたいなものがあったら便利なのに……などと考えることがあった矢先、ふと立ち寄った3COINS（スリーコインズ）で望みそのものズバリな製品に出会ったので思わず購入してしまいました。というわけで今回は「シリコーンバッグハンドルカバー」をご紹介させてください。

シリコーンのハンドルにカラビナが付いているというシンプルな製品です

ハンドルの「背」を開けるとビニール袋の持ち手を通せるようになっています

3COINSの旅行グッズのラインナップ「旅する日」の一つとして販売されている本製品は、上述のようなケースにおいて持ち手を保護してくれる「ハンドル」です。使い方は簡単で、ビニールなどの袋の持ち手の部分を、シリコーンバッグハンドルカバーの中央に通すだけ。これだけで、重たい荷物を入れたレジ袋にもシリコーン特有のやわらかい持ち手がつき、手での持ち運びが格段にしやすくなります。

スーパーでたくさん買い込むと、重さによりビニール袋の持ち手で皮膚が裂けんばかりになりますが……

シリコーンハンドルを取り出して、持ち手を通せば一安心

ハンドルにはカラビナがついており、使わないときはメインのバッグのどこかに引っ掛けておくだけで持ち運べます。パステルカラーなので、一見して「荷物運び用のハンドル」には見えない可愛らしさもポイントです。筆者はカバンにつけっぱなしにして必要なときに取り出していますが、旅行時に1つ2つ持っておくと、お土産を買いすぎて重たい袋を持ち運ぶ必要が生じたときなどに便利かもしれません。

荷物が軽くなるわけではありませんが、持ち運びはラクチンになります

1つのパッケージに3つ入っているので、1セット買って家族や旅行の同行者と分け合ってもいいですね。ちなみにお値段も330円と実にお手頃。ちょっとした工夫で、日常や旅を少し便利にしてくれる、すぐれた一品だと思います。

製品名 販売元 実売価格 シリコーンバッグハンドルカバー 3COINS 330円