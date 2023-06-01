最近の俺はQi2.2 25Wワイヤレス充電を活用中。Qi2.2 25W（Qi2 25Wと同意）は、最大25Wでのワイヤレス充電を可能にした無線充電規格Qiの最新バージョンだ。愛用のiPhone 16 Pro MaxはQi2.2 25W充電対応で、これをQi2.2 25W充電器でチャージすると「やっぱり速いなぁ」と体感できるくらいの充電速度差が感じられる。

ちなみに、Qi2.2 25WのQi充電パッドでは最大25Wの充電が可能だが、それ以前のQi充電パッドでは最大5W～15Wでの充電が可能。また、Qi2.2 25WのQi充電パッドを使っても、端末側が対応していない場合は25Wでの充電はできない。

Qi2.2 25Wワイヤレス充電器として、仕事場ではベルキン（Belkin）の「UltraCharge モジュラー充電ドック（Qi2対応、25W）」を使用中。端末のバッテリーがある程度減った状態から充電すると、従来のQi充電器（最大15Wなど）と比べてQi2.2 25W充電器のほうが体感できる程度「充電速度が速い！」という印象になる

充電速度の速さもありつつ、端末を置くだけ（というか近づけるだけでくっついて充電開始）という手軽さもあり、Qi2.2 25W対応ワイヤレス充電器から後戻りできない感じ。そして「クルマでもQi2.2 25W対応充電器を使いたい」と思い、対応品をいろいろ物色していた。

そこで見つけたのがコレ↓。THREEKEYブランドのQi2.2 25W対応充電パッドだ。

THREEKEYブランドのQi2.2 25W対応充電パッド。Amazonでは「THREEKEY MagSafe充電器【Qi2公式認証 25W高速充電】高回転冷却ファン・効果的な放熱 両面マグネット式 マグセーフ充電器 Qi2.2 25W超高効率ワイヤレス充電 iPhone 17/16シリーズ iOS 26 以降対応 2m高耐久編み込みUSB-C to Cケーブル 出張·旅行·オフィスに最適」として売られており、2999円で購入。もう少し安く売られていることもある

Qi2.2 25Wでの高速ワイヤレス充電に対応するほか、冷却ファンを内蔵していて充電中に発生する熱をより効果的に発散可能。LEDランプで青く光ったりもする。ファンやLEDランプは背面のボタンでオンオフできる

Qi2.2 25W対応充電で、冷却ファン内蔵で、青く光ったりもして……といった要素をズギャッと超えて「イイ！」と感じられたのが、充電パッド背面にもマグネットが埋め込まれている点。これにより、棚や冷蔵庫といったスチール面に吸着させつつ端末をQi充電できたりして便利。

さらに俺的に「スゲくイイっ!!!」と感じられたのが、この充電パッド背面のマグネットは、MagSafeスタンドなどに「完璧かつ強力にくっつく」「ズレが一切生じない」ということ。恐らく、この充電パッド背面に内蔵されたマグネットの配列は、MagSafe対応端末に内蔵されているマグネットの配列と同じになっているのだと思う。

要するに、たぶんこの充電パッドは、「あらゆるMagSafeスタンド」に問題なく吸着する。すなわち、「あらゆるMagSafeスタンドをQi2.2 25W充電スタンドに変身させられる」という、すっご～く都合のいい仕様になっているのだッ!!!

なお、背面がマグネットになっているQi充電パッドというのは、あるにはある。のだが、単に「背面にマグネット内蔵でスチール面にくっつくョ！」というだけだったりして、MagSafe対応というわけではなかったりする。なので、ソレをMagSafeスタンドにくっつけるとズレたり吸着力がかなり弱かったりしがち。

このTHREEKEYブランドのQi2.2 25W対応充電パッドの場合、俺が試した範囲では「完璧にMagSafe互換」って感じで、各メーカーのMagSafeスタンドに違和感なく完璧に吸着する。凄い互換性と汎用性♪ このユーザー本位の機能性に俺は感動したッ!!! みたいな？

クルマにMagSafeスタンドがあるなら秒でQi2.2 25W充電環境が完成！

このTHREEKEYブランドQi2.2 25W対応充電パッドは、車載向けのQi2.2 25W対応充電スタンドを探していたときに発見した。最初に発見した「良さげな車載向けのQi2.2 25W対応充電スタンド」は、同じくTHREEKEYブランドの製品であった。↓こんなの。

THREEKEYブランドの車載向けQi2.2 25W対応充電スタンド。ハッキリとは書かれていないが「両面磁着」として、なーんか充電パッドと車載スタンドが分離する構造っぽい。なお、Amazonでは「THREEKEY【Qi2 25W公式認定】スマホホルダー 車 qi2 magsafe車載充電器 25W急速充電 冷却ファン付き 両面マグネットワイヤレス充電器 360°回転 高硬度亜鉛合金製の延長サポートアーム N52超強力磁石 LEDライト iPhone 17/16 iOS 26バージョンと多車種が対応 取付簡単 自由調整」という名で5000円前後で売られている。※画像はAmazon販売ページより

あっコレ、冷却ファンがあるし車載スタンドもしっかりしてそうだしイイかも！ と思っただけだったが、よく見ていくと……んんん～？ これ、スタンドと充電パッドが磁力で合体するってこと？ さらにジックリと調べていくと、なんか充電パッド単体品も売られていて、それが前出のTHREEKEYブランドQi2.2 25W対応充電パッドである。ユーザーレビューなどを読むと、既存のMagSafeスタンドにこの充電パッドを吸着固定できるらしい！ ということで購入。

さっそく使ってみたら、すニャらしい！ 既にクルマで使っているMagSafeスタンドに片っ端からくっついた!!! しかも「一応くっつく」とか「くっつかないこともない」とかではなく「完璧にシッカリばっちりガッツリ問題なく磁気吸着しまくりッ!!!」なのであった♪

クルマのセンターコンソール付近に固定しているMagSafeスタンド

いつもココにiPhoneをMagSafe吸着させ、充電はケーブルをつないで行っていた。吸着力が強く、また車体へもシッカリ固定されているので、車載Qi2.2 25W充電器導入に際して「このMagSafeスタンド剥がすのかぁ、面倒だし、このまま使いたいって気も……」と思っていた

だがしかし!!! ソコにTHREEKEYブランドQi2.2 25W対応充電パッドがシッカリ＆完璧にマグネット吸着!!! 秒で車内のQi2.2 25W充電環境が完成したッ!!!

ちゃ～んと充電されている♪

こちらは運転席右側のカップホルダーに「半自作のMagSafeスタンド」をセットした様子

MagSafe対応iPhoneはもちろん、MagSafe対応ケースに入れたiPad miniも保持できるくらい頑丈なMagSafeスタンドなのだ

ソレにTHREEKEYブランドQi2.2 25W対応充電パッドがシッカリ＆完璧にマグネット吸着!!! やっぱり秒で車内のQi2.2 25W充電環境が完成した～ッ!!!

やった!!! 車内でのQi2.2 25W充電環境が超簡単に整ったッ!!!

MagSafe対応の車載スタンドが既にあるって環境に、後付けでTHREEKEYブランドQi2.2 25W対応充電パッドをくっつけるだけ。それだけの手間で車内Qi2.2 25W充電環境が整うってよくないスか？ 後述のように放熱性がイマイチってのはあるが、手軽さは抜群なのであった。

ヤベぃ!!! 全てのMagSafeスタンドがQi2.2 25W充電に!!! でも放熱性はイマイチ？

このTHREEKEYブランドQi2.2 25W対応充電パッドを、手持ちのMagSafeスタンド類に片っ端から吸着させてみた。また、単なるスチール面にも吸着させてみた。その結果が↓こちら。

よくあるMagSafeスタンド。これだけだと単なるMagSafeスタンドである

だがそこにTHREEKEYブランドQi2.2 25W対応充電パッドを吸着させると、Qi最新バージョン対応MagSafe充電スタンドになる！ ってまあ当然だが

大きめのMagSafeスタンド

これもQi2.2 25W対応充電スタンドに早変わり

ビデオ会議や撮影などまで視野に入れた、多機能なMagSafe対応スタンド

これもQi2.2 25W対応充電スタンドに変身

三脚にセットできるタイプのMagSafeスタンド

端末を三脚にMagSafe固定しつつQi2.2 25Wでの充電も可能になった！

THREEKEYブランドQi2.2 25W対応充電パッドはマグネット吸着力が強いので、冷蔵庫の壁面などには楽勝で吸着。そこに端末を吸着させても問題ない

いつもベッドサイドで使っているMagSafeスタンド……というかアーム。ここでは端末を有線充電していたが……

THREEKEYブランドQi2.2 25W対応充電パッドにより高速ワイヤレス充電ができるようになった。端末を吸着させるだけで充電できるので、有線充電の失敗（寝る前に端末へのケーブル接続を忘れるなど）が完全になくなって便利♪

ホワイトボードにもTHREEKEYブランドQi2.2 25W対応充電パッドが吸着する。ただし、ホワイトボード表面は専用マーカーで書いた文字などを消すため平滑性が高い（ツルツル）が、そのツルツルさ加減によっては、充電パッドに端末を吸着させるとズルルルッと下に滑ってしまったりもする。その場合、充電パッド吸着面の一部にビニールテープなどを貼ると滑るのを防げる

といった感じで、俺の手持ちのMagSafeスタンドにおいては「THREEKEYブランドQi2.2 25W対応充電パッドがしっかり吸着しなかった」というモノがなかった。ぜ～んぶの手持ちMagSafeスタンドと、THREEKEYブランドQi2.2 25W対応充電パッドが、完璧に合体。どういうMagSafeスタンドでも「Qi2.2 25W充電台化させられる」という点が素晴らしい。

ただ、THREEKEYブランドQi2.2 25W対応充電パッドの冷却ファンは、あまり効果がないように感じられる。手持ちのQi2.2 25W対応充電器はどれも何かしらの冷却機構を持っているが、そのなかでTHREEKEYブランド品の冷却能力が最下位って感じ。

具体的には、室温30℃くらいの環境で高出力充電しているときは、THREEKEYブランド品や端末の充電面が「あったか～い」という温度になる。「熱い」って感じではないので、まあ多少の冷却効果はあるのだと思う。だが、ペルチェ素子によるものなど本格的な冷却機構を備えた充電パッドと比べると「気休め程度」という印象になるかもしれない。

でもまあ「アチチチ！」ってほど熱を帯びるわけでもないし、熱によって充電動作が止まるってことも経験していないので、俺的には「まあOK」って感じ。それ以上に「MagSafe対応スタンド」ならドレでも「Qi2.2 25W充電台化させられる」というメリットが巨大だと感じている。

ともあれ、このテのMagSafe的汎用性を持つQi2.2 25W対応充電パッドって、探してもなかなか見つからない。ので、上記のような機能性に興味があるならぜひチェックしてみてほしいッ!!!