漢方医監修の本格ケアをレンジで手軽に。ニシキヤキッチンからからだを労わる「養生スープ」が新登場
◆漢方医監修の本格ケアをレンジで手軽に。ニシキヤキッチンからからだを労わる「養生スープ」が新登場
NISHIKIYA KITCHENから、漢方医監修の「養生スープ」3種が6月4日に新発売。梅雨の気圧変化や夏の冷房による“なんとなく不調”に着目した、麻辣湯・肉骨茶・参鶏湯のラインナップ。レンジ調理＆常温保存OKの手軽さで、無理のない“セルフケア習慣”をおいしくサポートしてくれる。
スープで無理なく続ける“養生習慣”
毎日忙しくしていると、自分のケアはつい後回しになりがち。
今回の全3種のスープには、日々の食事から心とからだをやさしくいたわるためのうれしいこだわりがいっぱい。
＜いたわる：漢方医監修。本格スープでからだを内側から整える＞
漢方医監修のもと、養生に良いとされる素材とスパイスを厳選。本格的でありながらも、毎日食べたくなるような美味しさと、具材の食感が生み出す満足感にこだわった1人前のスープ。美味しく味わうだけで、からだを内側からやさしく整えてくれる心強い味方になってくれる。
＜つづける：レンジ調理＆常温ストックで「頑張らない」習慣を＞
「火を使わず、電子レンジでパッと温めるだけ」の手軽さも大きな魅力。熱気がこもる夏のキッチンに立つストレスからも解放してくれる。さらに常温での長期保存ができるので、ストックにも便利。疲れた日のお守り代わりに常備して。
◆商品情報
ピリッとスパイスで内側から温まる「麻辣湯」で梅雨の冷え対策
中国発祥の麻辣湯をお手本に、れんこん、きくらげ、たけのこなどを豚白湯のまろやかなスープで煮込み、花椒や唐辛子であと引く辛さに仕上げた一品。梅雨時期や少し肌寒く感じる日に、からだを内側から温める冷え対策アイテムとしておすすめ。
容量：180g
価格：590円
お疲れ気味の夜に。スパイス香る「肉骨茶」で明日の活力を養う
お疲れ気味の夜に。スパイス香る「肉骨茶」で明日の活力を養う
マレーシアの肉骨茶をお手本に、ごろっとした豚バラ軟骨と、にんにく、松の実、スターアニスなどのスパイスを醤油味のスープで柔らかく煮込んだスープ。おつかれ気味な日の夕食など、活力を養いたいときの養生にぴったり。
容量：180g
価格：590円
薬膳のやさしい味わい「参鶏湯」で、食べすぎた翌朝をリセット
韓国の伝統的な薬膳料理をお手本に、鶏肉、くこの実、高麗人参、もち麦などを煮込み、鶏の旨みが引き立つやさしい味わいに仕上げたとろっとしたスープ。食べすぎた翌日の朝食など、からだを休めたい時のリセット献立として重宝しそう。
容量：180g
価格：590円
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NISHIKIYA KITCHENから、漢方医監修の「養生スープ」3種が6月4日に新発売。梅雨の気圧変化や夏の冷房による“なんとなく不調”に着目した、麻辣湯・肉骨茶・参鶏湯のラインナップ。レンジ調理＆常温保存OKの手軽さで、無理のない“セルフケア習慣”をおいしくサポートしてくれる。
スープで無理なく続ける“養生習慣”
毎日忙しくしていると、自分のケアはつい後回しになりがち。
今回の全3種のスープには、日々の食事から心とからだをやさしくいたわるためのうれしいこだわりがいっぱい。
＜いたわる：漢方医監修。本格スープでからだを内側から整える＞
漢方医監修のもと、養生に良いとされる素材とスパイスを厳選。本格的でありながらも、毎日食べたくなるような美味しさと、具材の食感が生み出す満足感にこだわった1人前のスープ。美味しく味わうだけで、からだを内側からやさしく整えてくれる心強い味方になってくれる。
＜つづける：レンジ調理＆常温ストックで「頑張らない」習慣を＞
「火を使わず、電子レンジでパッと温めるだけ」の手軽さも大きな魅力。熱気がこもる夏のキッチンに立つストレスからも解放してくれる。さらに常温での長期保存ができるので、ストックにも便利。疲れた日のお守り代わりに常備して。
◆商品情報
ピリッとスパイスで内側から温まる「麻辣湯」で梅雨の冷え対策
中国発祥の麻辣湯をお手本に、れんこん、きくらげ、たけのこなどを豚白湯のまろやかなスープで煮込み、花椒や唐辛子であと引く辛さに仕上げた一品。梅雨時期や少し肌寒く感じる日に、からだを内側から温める冷え対策アイテムとしておすすめ。
容量：180g
価格：590円
お疲れ気味の夜に。スパイス香る「肉骨茶」で明日の活力を養う
お疲れ気味の夜に。スパイス香る「肉骨茶」で明日の活力を養う
マレーシアの肉骨茶をお手本に、ごろっとした豚バラ軟骨と、にんにく、松の実、スターアニスなどのスパイスを醤油味のスープで柔らかく煮込んだスープ。おつかれ気味な日の夕食など、活力を養いたいときの養生にぴったり。
容量：180g
価格：590円
薬膳のやさしい味わい「参鶏湯」で、食べすぎた翌朝をリセット
韓国の伝統的な薬膳料理をお手本に、鶏肉、くこの実、高麗人参、もち麦などを煮込み、鶏の旨みが引き立つやさしい味わいに仕上げたとろっとしたスープ。食べすぎた翌日の朝食など、からだを休めたい時のリセット献立として重宝しそう。
容量：180g
価格：590円
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