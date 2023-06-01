【Amazon：Gaahleri エアブラシ セール】 開催期間：6月17日0時～6月22日23時59分

Gaahleri Premium Series Mobius-Siphon

Amazonにて、Gaahleriのエアブラシがセール価格で販売されている。期間は6月22日23時59分まで。

期間中、15PSIで動作し2種類の口径に対応するサイフォン式エアブラシ「Premium Series Mobius-Siphon」、優れた塗装性能と快適な人間工学デザインのバランスを兼ね備えたトリガー式「Advanced Series GHAD-68」のほか、18段階エアコントロール搭載コンパクトエアコンプレッサー「TURBOX MINI」と、0.35mmノズルと8つのマイクロエアチャネルを搭載し、滑らかで精密なスプレーを実現するエアブラシ「GHAD-39」のセットなどもお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

Gaahleri Premium Series Mobius-Siphon

Gaahleri Advanced Series GHAD-68

TURBOX MINI + GHAD-39