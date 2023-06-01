【Amazon：Gaahleri 水性アクリル塗料セット セール】 開催期間：6月17日0時～6月22日23時59分

24 Auto Colors Set（仕上げタイプ：光沢）

Amazonにて、Gaahleriの水性アクリル塗料「Kaleido」がセール価格で販売されている。期間は6月22日23時59分まで。

Kaleido独自のRapidAir技術により、ラッカー塗料のようなスムーズな吹き心地を実現。タレやムラの心配が少なく、塗装効率が大幅に向上する。15～20分で指触乾燥。期間中、「24 Auto Colors Set（仕上げタイプ：光沢）」、「24 Mecha Colors Set（仕上げタイプ：光沢）」、「24 Primary Colors Set B」、「24 Primary Colors Set（仕上げタイプ：ハイグロス）」がお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

24 Auto Colors Set（仕上げタイプ：光沢）

実車の工場出荷色を忠実に再現した24色セット（ソリッド8色＋メタリック/パール16色）。マイクロパール顔料配合により、リアルな金属感と奥行きを再現。60mlのシンナーとクリーナー付きで、購入後すぐに本格的なエアブラシ塗装が可能。

24 Mecha Colors Set（サイズ：120ml、仕上げタイプ：光沢）

ガンダムやメカモデルに対応した純正色24色を厳選。高彩度・高精度な色調再現により、お気に入りの機体を忠実に再現できる。85GUの鏡面仕上げで、メカやSFモデルに最適。60mlのシンナーとクリーナーが付属し、開封後すぐにエアブラシ塗装ができる。

24 Primary Colors Set（サイズ：60ml、 仕上げタイプ：ハイグロス）

24色の鮮やかで正確な色調を収録。最大85GUの光沢で鏡面仕上げを実現する。60mlのシンナーと60mlのクリーナー付きで、すぐにエアブラシを始められる。