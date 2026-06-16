【エビアン（フランス東部）＝横堀裕也、田島大志】先進７か国首脳会議（Ｇ７サミット）が１５日、フランス東部エビアンで開幕し、首脳らは夕食会で国際情勢全般について意見を交わした。

１６日の２日目の討議では、ロシアによるウクライナ侵略や中東情勢が議題となった。米国とイランによる「覚書」の合意を踏まえ、ホルムズ海峡を含む中東の平和と安定に向けて連携していくことで一致した。

英仏を中心とした有志国は、米イランによる戦闘終結を見据え、多国籍でホルムズ海峡の安全な航行を確保するための任務の準備を進めてきた。１６日の中東を巡る討議では、任務の実施に関しても議論が行われたとみられ、英ＢＢＣによると、スターマー英首相は「海峡開放へ英政府は役割を全うする」と発言した。

高市首相は、米イランの合意を「事態の収束に向けた大きな一歩だ」と歓迎し、「最終的な合意が一日も早く実現することが重要だ」として、ホルムズ海峡の安全確保を優先させる立場を示した。「日本もイランに対する働きかけを含めて外交努力を継続していく」と述べ、中東地域の安定に貢献する姿勢を打ち出した。

ウクライナを巡る討議には、ウォロディミル・ゼレンスキー大統領も出席した。ＡＦＰ通信によると、首脳らは制裁強化を通じ、ロシアに対する圧力を強化することで一致したという。

１６日には、ブラジルや韓国、インドなど５か国の首脳を招き、開発を巡る課題に関する討議も行われた。