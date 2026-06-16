34歳の美人経営者の友人として、過去の人気恋愛リアリティー番組の出演者たちが登場し、スタジオが「全員見たことある！」と大興奮する場面があった。

【映像】“サプライズゲスト”3人の登場に騒然

6月16日、ABEMA『時計じかけのマリッジ』の最終回となる第8話が公開された。同番組は、婚活初心者の美女3人が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”30人の中から結婚相手を見つけなければならない婚活プログラムを追う、婚活リアリティショー。挑むのは、人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香・34）、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏・32）、モデルのなつえ（徳本夏恵・27）だ。

結婚式まで残り5日。婚約9日目を迎えたあやかとヒロキ（ゴルフを愛する経営者・年収3000万円・36）は、この日、あやかの友人たちと対面することに。あやかが「会うのは1カ月ぶりくらい」と触れる中、階段から現れたのは、あやかも出演していた人気恋愛リアリティー番組シリーズの共演者である黄皓、休井美郷、藤原望未の3人だった。

豪華な顔ぶれのゲスト陣のサプライズ登場に、スタジオで見守っていたMCの夏菜や森香澄は「うわー、見たことある！」「全員見たことあるよ」と大興奮の声を上げる。

さらに、ヒロキが黄皓の姿を見るなり「うわ、コウさん。ご無沙汰してます」と挨拶し、まさかの顔見知りであることも判明。思いがけない場所での再会に、黄皓も「俺今めっちゃサブイボ出た（笑）」と驚きを隠せない様子を見せていた。（ABEMA『時計じかけのマリッジ』より）