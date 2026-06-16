16日午後7時46分ごろ、群馬県と埼玉県で震度5弱を観測する地震がありました。震度5弱を観測した埼玉・本庄市のJR本庄駅から中継です。

運転を見合わせていた高崎線ですが、20分ほど前に上り線の運転の再開というアナウンスがあり、改札を通る多くの人の姿がありました。ただ、下り線については、午後11時を過ぎた今でも運転再開を見合わせています。

そして、本庄駅の外のロータリーには、赤いバスがあります。こちらは、JRの運転の見合わせを受け、振り替え輸送のために準備したバスだということです。

――本庄駅の周りではどんな声が聞かれましたか。

千葉まで電車で帰る予定だったという方がいたんですが、電車が止まってしまっているという状況を受けて、16日は高崎のホテルを急きょ、予約したということなんですが、その高崎までも向かうことができずに非常に困ったという声も聞かれました。

また、アナウンスによりますと、下りも含めた全面的な再開は午後11時30分だということです。

そして、群馬県によりますと、県内で2人がケガをしたということです。震度5弱を観測した太田市の10代の男性と、震度4を観測した大泉町の20代の女性が自宅で転倒したということです。

いずれも頭部を打つ軽傷ということで、女性は病院に搬送されたということです。

以上、中継でお伝えしました。