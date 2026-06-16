FIFAワールドカップ（W杯）に出場中のサッカー日本代表は16日の練習がオフとなり、ベースキャンプを張る米テネシー州ナッシュビルの練習施設のクラブハウスが報道陣に公開された。W杯ムードを高めるため、クラブハウス内の至る所に日の丸があり、合言葉の「最高の景色を」やアイデンティティーとして掲げる「誇り」「責任」「礼節」「団結」「覚悟」も目立つ位置に掲出。米MLSナッシュビルの施設だが、大会期間中は森保ジャパン仕様にモデルチェンジされている。

選手、コーチ陣が使用するロッカーにも日の丸、背番号、日本代表のエンブレムが記されている。ケガの回復が遅れて14日の初戦オランダ戦の3日前にメンバーから外れたMF遠藤航（リバプール）が使用したロッカーには「6 ENDO」の文字が残されている。現在このロッカーは代替招集されて背番号6を引き継いだFW町野修斗（ボルシアMG）が使用するが、注文中の「MACHINO」ステッカーが届き次第、町野は別ロッカーに移動予定。その後も「ENDO」の名前は残す方針だという。

遠藤は仲間にあいさつせずにチームを離脱。直後に日本代表からの引退を表明したが、オランダ戦の2日前にはチームに動画を送り、熱いメッセージで選手を鼓舞した。98年W杯フランス大会では直前でメンバー落ちしたFW三浦知良（現J3福島）が「日本代表としての誇り、魂みたいなものは（チームのいる）向こうに置いてきた」と伝説的な言葉を残したが、長年、森保ジャパンを引っ張ってきた遠藤の魂もチームとともにある。