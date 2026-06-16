友人が連れてきた“婚約中”の32歳現役アナウンサーに対し、余計な“酒癖”を暴露してしまったことで、スタジオから「まじ余計なこと言う」などのツッコミが殺到する場面があった。

【映像】こめおの“余計なお世話”に批判殺到

6月16日、ABEMA『時計じかけのマリッジ』の最終回となる第8話が公開された。同番組は、婚活初心者の美女3人が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”30人の中から結婚相手を見つけなければならない婚活プログラムを追う、婚活リアリティショー。挑むのは、人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香・34）、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏・32）、モデルのなつえ（徳本夏恵・27）だ。

一度は別れを選んだものの、「時を戻すデート」を経て見事“ゼロ日婚約”を成立させた、ゆかとキョウスケ（仕事が充実している経営者・年収4000万円・31）。結婚式まで残り5日となったこの日、ゆかはキョウスケの親友である“闘う料理人”こめおの店を訪れた。

食事中、こめおはキョウスケについて「ちょっと猫かぶってそうだな」と指摘。これに対し、ゆかが「友達といる時はどういうキャラクター？」と尋ねると、こめおは「酔っ払うと、自分が想像している10倍はハッピー野郎になる」と明かす。さらに、友人同士の誕生日会などでは「楽しくなって服とかを脱いじゃう」と、婚約者の前でキョウスケのまさかの酒癖を暴露した。

この空気を読まない暴露に、スタジオのMC陣からは非難の嵐が吹き荒れる。「いらんこと言う」「マジ余計なこと言う」と一斉にツッコミが入り、「人選ミスじゃない？」「こめおミスですね」とブーイングが巻き起こった。

当のゆか自身も「なるほどね、そういう方か……」と顔を曇らせ、一気に不穏な空気が漂う。これにはキョウスケも「もう顔見られなかったです。この辺で感じる空気感で」と、気まずい空気にいたたまれない様子だった。（ABEMA『時計じかけのマリッジ』より）