ニュージーランド代表 イラン代表に2度追いつかれて初勝利逃す「歴史を作るチャンスがあったのに勝てなかった」【サッカーW杯】



サッカーニュージーランド代表 PHOTO:Getty Images

サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会で6月15日（日本時間16日）、ニュージーランド代表がアメリカのロサンゼルスで行われたグループステージG組初戦でイラン代表と対戦し、2⁻2で引き分けて勝ち点1を獲得。

ニュージーランド代表のダレン・ベイズリー監督は、2010年以来通算3度目の出場で初白星のチャンスを逃したことを悔しがった。

「2度先行した。歴史を作るチャンスがあったのに勝てなかったのは残念だ」

だがすぐにポジティブな側面に目を向けて、言葉を続けた。

「これはW杯だ。我々は負けなかったし、得点もしてチャンスも作った」と振り返り、「この雰囲気の中、プレッシャーのかかる状況でチームは素晴らしいパフォーマンスをした。チームは大きな成長をみせてくれた」とチームのプレーを評価した。

2ゴールを決めたニュージーランドFWイライジャ・ジャスト（マザウェル）は、「勝ち点1は悪くないし、ポジティブな要素が多かった。僕自身はW杯で2本も得点できて、素晴らしい気分だ」と笑顔を見せた。

ニュージーランドは次戦6月21日（日本時間22日）にエジプトと、26日（同27日）にベルギーといずれもバンクーバーで対戦する。



(KK)





＜FIFAワールドカップ（W杯）2026 北中米大会＞

第23回目の今大会はアメリカ、カナダ、メキシコの3か国による史上初の共同開催となる。出場枠が従来の32カ国から48カ国に拡大され、計104試合にわたる過去最大規模のトーナメントとして実施される。

開催期間：2026年6月11日～7月19日 ※現地時間

グループステージ：6月11日～6月27日

ラウンド32：6月28日～7月3日

ラウンド16：7月4日～7日

準々決勝：7月9日～11日

準決勝：7月14日～15日

3位決定戦：7月18日

決勝：7月19日

・全試合日程（大会スケジュール）

・グループリーグ（グループステージ）

・決勝トーナメント（ノックアウトステージ）