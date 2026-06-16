卓球女子の張本美和が１６日、自身のＳＮＳを更新。Ｘ（旧ツイッター）には「今日で１８歳になりました！１７歳最後の大会を優勝で終わることができとても良かったです！」などと記し、誕生日を報告した。

張本は１４日のコンテンダー・ザグレブで女子シングルスと大藤沙月と組んだ女子ダブルスで優勝した。

「１年がとても早く過ぎてしまいましたが、今日から新たに１８歳のスタートです！支えてくださる全ての方々へ感謝の気持ちを持って、『悔いなく全力で』頑張ります」と誓った張本。「大好きな白米でお祝い」と山盛りのどんぶりの前でポーズを取った。

フォロワーからは「おめでとうございますー！！」「まだまだ１８歳の美和ちゃん！更なる飛躍を」「素敵な１８歳になりますように」などと祝福や激励のコメントが。「その写真、ライス！！いやナイス」「凄い！！ご飯型のバースデーケーキ初めて見ました」「白米食べた後がケーキかな？笑笑」「白米でお祝い 素晴らしい」「しかし、マンガのような大盛りですね」「大好きなご飯、モリモリ食べて、強い美和ちゃんに」「大盛り白米でお祝いだなんて、すごい良いアイデアですね！」「大盛りご飯が似合うな」などとおいしそうなご飯にもコメントがあった。