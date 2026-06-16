ワールドカップ北中米大会

サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会で、日本はグループリーグのオランダ戦に2-2で引き分けた。この後の会見で、森保一監督が語った言葉が海外ファンにも感銘を与えている。SNS上で日本のスポーツ文化とともに伝えられ、様々な反響が集まった。

後半43分に鎌田大地のゴールで追いつき、貴重な勝ち点1を掴んだ日本。悪くないスタートを切ったその後の会見で、森保監督は最後に自らオランダメディアに謝意を述べたと報じられている。オランダ出身で、かつて日本代表監督だったハンス・オフト氏らの名前を挙げ、日本サッカー界の成長はオランダが深くかかわっていることを伝えたようだ。

シンガポールのジャーナリスト、メリッサ・チェンさんは自身のXで「まさに、寛大さと感謝の心の極み」などと感銘を受けた様子で、「日本の文化的なオペレーティングシステムは、調和（和）、前例への敬意、感謝の気持ちを弱さではなく強さの象徴と捉えている。日本のスポーツ文化は、こうした社会のあり方を反映しており、選手が対戦相手に頭を下げたり、審判に感謝したり、ライバルや指導者に敬意を表したりする姿が見られる」と紹介した。

さらにチェンさんは、日本が「恩」の文化を持っていることに注目。「先人たちや自分を助けてくれた人々に対する感謝の念を表している。継続性を真に重んじる文化だからこそ、このような考え方が生まれるのでしょうね」とつづっていた。

この投稿が反響を呼び、海外ファンも「本当にその通りだ」「人格は偽ることなんてできない。だからこそ、彼のあの行動は本当に素晴らしいし、心に響く」「感謝。これもまた、社会にとって素晴らしい、もう一つの文化的特性だ」「いつの日か、アメリカにも礼節や感謝の念が戻ってくるのではないかという希望が湧く」「これまでに私が経験した中で、最も敬意に満ちた文化だ」「日本人というのは、敬意、誠実さ、そして倫理観が根底に流れているというのを実感させられる」「それこそが、西洋が取り入れるべき文化的倫理だ」などと書き込んでいた。

チェンさんは「日本のサッカーは、オランダの“トータルフットボール”哲学、ドイツの組織力、ブラジルの華麗なプレースタイルなど、外国の影響を公然と認めつつ、独自のスタイルを築き上げている。これほどまでに謙虚にこれを実現している国は少ない」ともつづり、日本のレベルアップとその姿勢を称えた。



（THE ANSWER編集部）