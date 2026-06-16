ニューカッスルの胸スポンサーが決定！ 3年総額6000万ポンドの契約を結んだ飲料メーカーとは……？
プレミアリーグのニューカッスル・ユナイテッドが、南アフリカのスポーツ飲料メーカー「ノックス・ハイドレーション」とユニフォームの胸スポンサー契約を結んだと『The Athletic』が報じている。
ニューカッスルは既に2026-27シーズンのホームユニフォームを発表しているが、胸スポンサーの無いユニフォーム発表となっていた。
ノックスはアフリカ、オーストラリア、ヨーロッパに拠点を持っているスポーツ飲料メーカー。今年1月には総合格闘技団体UFCの公式水分補給パートナーとしての提携も結んでおり、今後はアメリカやアジア、南米にも事業展開をする予定だという。
2026-27シーズンの契約が翌シーズン以降より安価である理由は、既にスポンサーロゴ無しでユニフォームが販売されているからであるという。
また、ニューカッスルとノックスは年間600万ポンド相当で練習場命名権契約も結んでいる。ダーズリー・パークにあるニューカッスルのトレーニング施設は7月1日から正式に「ザ・ノックス」と改名される。ニューカッスルは現在3000万ポンド規模のトレーニング施設拡張計画を進めている。
ニューカッスルの以前のユニフォームスポンサーはサウジアラビアの企業「セラ」で、年間2500万ポンド相当だったと報じられている。今回のノックスとの契約はセラと同規模のものとなった形だ。