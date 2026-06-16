プレミアリーグのニューカッスル・ユナイテッドが、南アフリカのスポーツ飲料メーカー「ノックス・ハイドレーション」とユニフォームの胸スポンサー契約を結んだと『The Athletic』が報じている。



ニューカッスルは既に2026-27シーズンのホームユニフォームを発表しているが、胸スポンサーの無いユニフォーム発表となっていた。



ノックスはアフリカ、オーストラリア、ヨーロッパに拠点を持っているスポーツ飲料メーカー。今年1月には総合格闘技団体UFCの公式水分補給パートナーとしての提携も結んでおり、今後はアメリカやアジア、南米にも事業展開をする予定だという。





同報道によるとノックスとの新たな契約は3年間で約6000万ポンド相当になるという。契約は2026-27シーズンに約1000万ポンド、残りの2027-28シーズンと2028-29シーズンは1シーズンあたり約2500万ポンドに増加する。この契約にはニューカッスルとノックスが協力して飲料ブランドを立ち上げることも含まれている。2026-27シーズンの契約が翌シーズン以降より安価である理由は、既にスポンサーロゴ無しでユニフォームが販売されているからであるという。また、ニューカッスルとノックスは年間600万ポンド相当で練習場命名権契約も結んでいる。ダーズリー・パークにあるニューカッスルのトレーニング施設は7月1日から正式に「ザ・ノックス」と改名される。ニューカッスルは現在3000万ポンド規模のトレーニング施設拡張計画を進めている。ニューカッスルの以前のユニフォームスポンサーはサウジアラビアの企業「セラ」で、年間2500万ポンド相当だったと報じられている。今回のノックスとの契約はセラと同規模のものとなった形だ。