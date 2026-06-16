

青色が金星 赤色が木星 緑色が水星 黄色が月 6月17日の西の空のイメージ

6月17日の夜、西の空に3つの惑星と月が絡む天体ショーを見ることができます。特に、普段見つけることが難しい水星も、肉眼で観測するチャンスです。

ライフパーク倉敷科学センター(倉敷市)によりますと、この日の夜、西の空では、金星ー木星ー水星がほぼ直線に並び、さらに月が近づきます。太陽系で地球より内側にある金星と水星が、日の入り後、間もなくして見られなくなるため、午後8時～8時半ごろに見るのがお勧めだということです。

水星は地球から見たとき、金星（惑星で最も明るい）や木星（2番目に明るい）に比べて暗く、空の低い位置に現れるため、普段は見つけにくい惑星です。ただ、この日は、金星と木星を目印に探せば見つけやすく、水星を見るチャンスだということです。

6月16日、6月18日も同じくチャンスで、月の位置は大きく変わりますが、金星－木星ー水星の基本的な並びは、ほぼ同様だということです。

ライフパーク倉敷は、天体観測の面白さを手軽に感じられるため、ぜひ、西の空を見上げてほしいとしています。