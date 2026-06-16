◆第６回川崎スパーキングスプリント・Ｓ３（６月１６日、川崎競馬場・ダート９００メートル、稍重）

第６回川崎スパーキングスプリント・Ｓ３は１６日、川崎競馬場で短距離馬９頭が９００メートルを争った。単勝１・６倍の断然人気に推されたハーフブルー（御神本訓）が先手を奪い、追いすがるフリーダムに半馬身差をつけて優勝。重賞２勝目を挙げ、習志野きらっとスプリント・Ｓ２（８月６日、船橋）への優先出走権を獲得した。

電光石火のスピードで主導権を握ったハーフブルーが後続の追撃をしのぎ、重賞２勝目を手にした。

好スタートから内の出方を見つつハナを奪取。手応え良く直線を迎えると鞍上のゴーサインにしっかり反応。最後は詰め寄られたが、半馬身差をつけて押し切った。前走からコンビを組み、２連勝で重賞Ｖに導いた御神本訓は「大外枠だったけど、うまく駐立してくれていいスタートが切れた。スピードを殺さないよう心がけ、斤量２キロ増の影響もあったか最後詰め寄られたが、頑張ってくれた」と評価。充実期を迎えたパートナーに「女の子だけど、いい勝負根性を持っている。短いところなら活躍してくれると思う」と期待を寄せた。

川崎での重賞初制覇を飾った鈴木啓調教師は「少し体重が減ったのがどうかと思ったが、最後よく我慢してくれました。馬の状態を見た上でになるけど、無事なら習志野きらっとスプリントへ行けたら」。スプリント女王へさらなる高みを見据える。

ハーフブルー 父サンダースノー、母アラモアナビーチ（父シニスターミニスター）。大井・鈴木啓之厩舎所属の牝４歳。北海道新ひだか町・幌村牧場の生産。通算１８戦８勝（うちＪＲＡ１戦０勝）。総獲得賞金は６２３０万６０００円。主な勝ち鞍は優駿スプリント・Ｓ２（２５年）。馬主は菊地博氏。