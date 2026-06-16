苦しむ女性を救うために。一国の王女が変装してまで届けたかった薬／エリザベート〜神の手を持つ王女〜1（9）
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革命前夜のフランス。民と王室を繋いだ、ただひとりの王女の物語。
1780年のフランス、ブルボン王朝にはルイ16世の時代に民と王室を繋いだひとりの王女がいました。
彼女の名はエリザベート・フィリッピーヌ・ド・フランス。国王の妹にあたり、博物学や数学に興味を持って兄弟たちと同じ家庭教師について学んでいたんだそう。
そんなエリザベートに出会ったのは、父から法律家になるよう願われていた青年、テオドール・デュシャン。彼はエリザベートに興味を惹かれ、その人生を変えることとなりますが…？
『ラ・マキユーズ〜ヴェルサイユの化粧師〜』に連なる壮大な歴史ロマンスをお送りします。
※本記事はみやのはる（著）、堀江宏樹（原案・監修）の書籍『エリザベート〜神の手を持つ王女〜 1』から一部抜粋・編集しました。
※本記事には、流産に関する描写やエピソードが含まれます。内容に不安のある方はご注意ください。
※この当時、鉛筆は非常に貴重で高価なもの
著＝みやのはる、原案・監修＝堀江宏樹／『エリザベート〜神の手を持つ王女〜 1』