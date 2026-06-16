W杯オランダ戦

サッカー日本代表は14日（日本時間15日）、米ダラス・スタジアムで北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグ初戦でオランダと対戦。2-2で引き分け勝ち点1を分け合った。試合中には、MF久保建英が負傷交代。状態が心配される中、オランダ代表選手の痛々しい姿にも同情の声が集まっていた。

試合後、右目を大きく腫らした痛々しい姿を見せたのは、CBのヤン・ポール・ファン・ヘッケ。三笘薫が所属する英プレミアリーグのブライトンでプレーし、日本でも人気がある26歳は、試合中、上田や前田といった日本の攻撃陣と何度もデュエル姿を見せていた。

本人が自身のインスタグラムで公開した試合中の写真でも、右の下瞼がぷっくりと腫れ、右頬には青あざが見てとれる。オランダ代表は20日（同21日）にスウェーデン戦を控えている。

日本戦の激闘を物語るファン・ヘッケの姿に、X上の日本人ファンから「お互いボロボロだなぁ」「故意ではないと思うので、堪忍してください。早く治りますように」「目、大丈夫ですかね？ 視力はちゃんとあるのかな？ 心配です…」「まぁそりゃサッカーだし 久保もそうだけど」「しっかり休んでスウェーデン戦に間に合ってほしい」と心配する声があがっていた。

日本は久保建英がオランダ戦で負傷交代。スペインの有名ラジオ局「オンダ・セロ」のアルベルト・フェルナンデス記者は、自身のXに車いすでスタジアムを去る久保の写真を投稿するなど、状態が心配されている。