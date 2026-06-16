◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 広島０―２日本ハム（１６日・マツダスタジアム）

先発で不振が続き、一時的にリリーフに転向している達孝太投手が、完璧な救援を見せた。

７回に登板すると、先頭の代打・勝田を空振りの３球三振。大盛を中飛に抑えると、最後は名原をこの日の最速１５５キロで見逃しの３球三振に仕留めた。

新庄監督は「達くん！ あれですよ。すごかった。１５５？ 先発戻ったときにこれ思い出して、このボールを投げてくれたら。うれしかったなあ、今日は。本人は冷静な顔で戻ってきてたんですけど、内心『いいボール放ってるやん、俺』って、思ってたと思うんですよ」と笑った。

達は試合前の段階で９試合に先発し２勝６敗、防御率４・０６。本来の力を発揮できていなかったことに加え、先発投手陣が好調なこともあり、新庄監督が一時的にリリーフ起用することを決断していた。

試合前には指揮官が「達くんはね、中継ぎの経験をさせて腕を振るってことが大事になってくるから。すごいボール投げて、それが先発に戻ったときに、その感覚がたぶん頭に残ると思うから。ちょっと第２のモイネロに。どうします？ 大勢くんみたいなボール投げてたら」と話していたが、期待に応える好リリーフでプロ初ホールドをマークした。