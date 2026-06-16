ポルトガル代表の司令塔B・フェルナンデス、悲願のW杯制覇へ決意「素晴らしいW杯にできると信じている」

ポルトガル代表の司令塔B・フェルナンデス、悲願のW杯制覇へ決意「素晴らしいW杯にできると信じている」