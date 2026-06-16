イングランド代表DFリヴラメント、W杯初戦直前の負傷で離脱の可能性…代役はDFチャロバーか
イングランド代表DFティノ・リヴラメントは、FIFAワールドカップ2026の登録メンバーから外れる可能性があるようだ。16日、イギリスメディア『BBC』が報じている。
W杯本大会のメンバー入りを果たしたリヴラメントは、14日の練習中に筋肉系を負傷してしまった模様。現在はメディカルスタッフによる診察を受けていることが伝えられている。なお、同メディアによると、チェルシーに所属するDFトレヴォ・チャロバーが代役候補に挙がっている。
W杯でグループLに組み込まれたイングランド代表は、日本時間18日5時に初戦のクロアチア代表戦を控えている。今大会のレギュレーションでは、本大会の登録メンバー交代は深刻ケガや病気の場合に限り、各チームの大会初戦のキックオフ24時間前まで可能となっている。
現在23歳のリヴラメントは、2023年夏にチェルシーからニューカッスルへ完全移籍で加入。今季は公式戦26試合に出場し、1アシストを記録しているが、負傷にも泣かされており、複数回の離脱を経験。シーズン終盤戦の5試合も太もものケガでメンバー外となっていた。
W杯本大会のメンバー入りを果たしたリヴラメントは、14日の練習中に筋肉系を負傷してしまった模様。現在はメディカルスタッフによる診察を受けていることが伝えられている。なお、同メディアによると、チェルシーに所属するDFトレヴォ・チャロバーが代役候補に挙がっている。
現在23歳のリヴラメントは、2023年夏にチェルシーからニューカッスルへ完全移籍で加入。今季は公式戦26試合に出場し、1アシストを記録しているが、負傷にも泣かされており、複数回の離脱を経験。シーズン終盤戦の5試合も太もものケガでメンバー外となっていた。