小物を入れるのにぴったり！ 2026年6月発売「サンリオ クロミ ぬいぐるみポーチ2」全4種が見逃せない【最新ガチャ情報】
数あるガチャガチャ（カプセルトイ）の中から、今チェックしておきたいガチャガチャの魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、夢屋の「サンリオ クロミ ぬいぐるみポーチ2」です。限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
夢屋から2026年6月に発売される「サンリオ クロミ ぬいぐるみポーチ2」（税込500円）。全4種のラインアップとなっています。
サンリオ クロミ ぬいぐるみポーチ2
▼メーカー
夢屋
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込500円
▼ラインアップ
全4種
・キラキラ
・ビッグリボン
・キラキラリボン
・もこもこ※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)
「サンリオ クロミ ぬいぐるみポーチ2」が見逃せない！
夢屋から2026年6月に発売される「サンリオ クロミ ぬいぐるみポーチ2」（税込500円）。全4種のラインアップとなっています。
バリエーション豊かなクロミの表情と可愛いリボンに注目本アイテムは、クロミの様々な表情とリボンの組み合わせが楽しめる可愛らしいぬいぐるみポーチ。ウィンクをしたり、ちょっぴりおすまししたりしたクロミの顔がデザインされており、見ているだけで癒やされます。それぞれ「キラキラ」や「ビッグリボン」など異なる特徴を持っており、コンプリートしたくなる仕上がりです。日常使いの小物を入れるのにもぴったりなサイズ感となっています。
詳細情報▼商品名
サンリオ クロミ ぬいぐるみポーチ2
▼メーカー
夢屋
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込500円
▼ラインアップ
全4種
・キラキラ
・ビッグリボン
・キラキラリボン
・もこもこ※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)