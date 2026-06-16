8人組女性アイドルグループ・私立恵比寿中学の公式Xアカウントは6月16日、投稿を更新。新曲『えびチリ、はじめました』のジャケット写真を差し替えることを発表しました。（サムネイル画像出典：私立恵比寿中学公式Xより）

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8人組女性アイドルグループ・私立恵比寿中学の公式X（旧Twitter）アカウントは6月16日、投稿を更新。新曲『えびチリ、はじめました』のジャケット写真を差し替えることを発表し、話題となっています。

【写真】差し替え前・後のジャケット写真

「え、拾い箸に見えるからってこと？ww」

同アカウントは「私立恵比寿中学の新曲『えびチリ、はじめました』のジャケット写真につきまして、一部誤解を招く可能性のある表現となっていたことを受け、差し替えさせていただきます」と発表。続けて「この度はご心配をおかけしましたことをお詫び申し上げます」と謝罪しました。また、差し替えた新しいジャケット写真も公開しています。

X上では「え、拾い箸に見えるからってこと？ww」「何が問題？」「ケチつける理由がわからん」「サイゼ並みの間違い探しで草」「流石にイチャモンすぎんか」「すごく細かいクレームがあったのかなぁ」「面倒くさい時代になったもんですね」などの声が寄せられました。

差し替え前のジャケットも公開中

差し替える前の旧版ジャケット写真は、同アカウントの15日の投稿で見ることが可能です。宙に浮くエビチリがインパクトのあるビジュアルですが、よく見ると左上の箸で持ったエビの部分が変わっています。気になった人は、チェックしてみてくださいね。

(文:堀井 ユウ)