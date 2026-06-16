私立恵比寿中学、「誤解を招く可能性のある表現」でジャケ写差し替え。「流石にイチャモンすぎんか」
8人組女性アイドルグループ・私立恵比寿中学の公式X（旧Twitter）アカウントは6月16日、投稿を更新。新曲『えびチリ、はじめました』のジャケット写真を差し替えることを発表し、話題となっています。
【写真】差し替え前・後のジャケット写真
X上では「え、拾い箸に見えるからってこと？ww」「何が問題？」「ケチつける理由がわからん」「サイゼ並みの間違い探しで草」「流石にイチャモンすぎんか」「すごく細かいクレームがあったのかなぁ」「面倒くさい時代になったもんですね」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】差し替え前・後のジャケット写真
「え、拾い箸に見えるからってこと？ww」同アカウントは「私立恵比寿中学の新曲『えびチリ、はじめました』のジャケット写真につきまして、一部誤解を招く可能性のある表現となっていたことを受け、差し替えさせていただきます」と発表。続けて「この度はご心配をおかけしましたことをお詫び申し上げます」と謝罪しました。また、差し替えた新しいジャケット写真も公開しています。
差し替え前のジャケットも公開中差し替える前の旧版ジャケット写真は、同アカウントの15日の投稿で見ることが可能です。宙に浮くエビチリがインパクトのあるビジュアルですが、よく見ると左上の箸で持ったエビの部分が変わっています。気になった人は、チェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)