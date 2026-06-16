6月の第3日曜日（6月21日）は「父の日」。家族への感謝を伝える日として親しまれているが、実は同日が「わさびの日」でもあることをご存じだろうか。高齢化が進み、認知症や軽度認知障害（MCI）が社会課題となる中で、最近注目を集めているのが日本の伝統食材である「本わさび」だ。近年の研究では、本わさびに含まれる希少成分「ヘキサラファン（6−MSITC）」の摂取によって認知機能や記憶機能の改善、さらには脳年齢の若返りを示唆する結果が報告されている他、3月にはアルツハイマー病に関連する新たな研究成果も発表された。そこで今回、父の日を機に、家族の健康を支える食習慣の一つとして、本わさびの新たな可能性を紹介する。

日本産本わさびの根茎から、わずかに抽出される希少な健康成分である「ヘキサラファン」。植物が自分自身を外敵から守るためにつくり出すファイトケミカルであり、強い抗酸化・抗炎症作用を持っているといわれている。近年では、脳の健康との関連性について研究が進められており、活性酸素の発生を抑制し、細胞・組織の機能低下や老化（特に認知機能や記憶力）、炎症を抑える効果が期待されている。なお、ファイトケミカルとは、植物が紫外線や害虫から自身を守るために作り出す物質であり、人間が摂取すると強い抗酸化作用や免疫力向上など健康維持に役立つ「第7の栄養素」として注目されている。





実際に、わさびと脳に関わる研究結果から、「ヘキサラファン」の摂取によって脳年齢が若返ったことが証明されている。研究では、40歳以上の男女89名を対象に、「ヘキサラファン」1.6mg／日を30日間摂取してもらい、脳の認知機能が年齢相応かをチェックする「脳検」テストをオンラインで行った。この結果、「ヘキサラファン」の摂取前後では、脳年齢（健常者3000名の基本データと比較して算出）が平均3.4歳若返り、同年代と比較した偏差値も平均4.02高くなったことが判明した。

また、「ヘキサラファン」は、老化を抑制する効果にも期待されている。現代の最先端科学で解明されている老化要因のすべては、老化の世界的指標「AGING HALLMARKS」内に明記されており、「12種類の要因」で構成されている。これは、世界の老化研究において老化現象の根本的な原因や進行メカニズムを理解するための指標となっており、老化を抑制したり、治療的な介入の起点にもなっている。この「12種類の要因」の一つに、加齢にともなう免疫系自体の変化（免疫老化）、組織の変化や全身的な代謝や内分泌系の変化など、多様な要因が複雑に絡み合って、「慢性炎症」が起きやすくなり老化が促進されることが挙げられている。そして、この「慢性炎症」を抑制するのに、「ヘキサラファン」の抗酸化作用が有効であると考えられている。



「ヘキサラファン」の含有量

健康のために、毎日積極的に「ヘキサラファン」を摂取するために推奨されているのが、食生活に本わさびを取り入れる「わさ活」だ。本わさびに含まれる「ヘキサラファン」の効果が持続する目安は約24時間。また、適切な「ヘキサラファン」の量を摂取するには、本わさびであれば5g（小さじ1杯）が目安とされている。



一般的な常温チューブわさびの配合例

なお、食卓で使われている常温のチューブタイプわさびは、「日本産本わさび」に「西洋わさび」を配合したものも多い他、「ヘキサラファン」は時間とともに分解してしまうことや、長期保存のための副原料などが多く含まれるため、その有用な成分をほとんど摂ることができないとのこと。





では、毎朝の「わさ活」におすすめの朝食レシピを3つ紹介しよう。まずは「納豆」。納豆といえばからしがつきものだが、そのからしの代わりに本わさびを使うだけ。からしのようなピリッとした辛みがアクセントになるだけでなく、わさびの風味が納豆の味わいを引き上げてくれる。





朝はトースト派という人には、「チーズトースト」に本わさびを添えて食べるのがおすすめ。一見、洋のチーズ、パンと和のわさびの組み合わせにピンとこない人もいるかもしれないが、濃厚なチーズのまろやかさとわさびの相性は抜群だとか。





そして、朝の定番「卵かけご飯」も、本わさびを合わせて食べたいメニュー。かけ混ぜる醤油をわさび醤油にすることで、いつもの卵かけご飯がまったくの別物に変身。一口目から最後まで、飽きることなく一気に食べてしまえる美味しさに仕上がるとのこと。

このように「わさ活」では、これまでの生活を大きく変えることなく、たった小さじ1杯の本わさびを1日の食生活に取り入れることで、脳の健康ひいては体の健康維持につなげることができる。今年の父の日をきっかけに、毎朝の「わさ活」を始めてみては。