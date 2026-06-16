私たちが外界から受け取っている光や音などの信号を「刺激」、受け取ったことで体の中に起きる反応を「感覚」といいます。人間にはさまざまな感覚があるといわれていますが、その中でも日々の生活に欠かせない感覚を「五感」といいます。五感には、触覚・聴覚・味覚・嗅覚・視覚の5つがあり、これらの感覚によって外界の様子を知ることを知覚といいます。

では、五感は、人間が生まれたときから備わっているものなのでしょうか。実は、五感は一度にすべてが誕生するわけではなく、成長と共に順に形成されていきます。まず、一番初めに形成される感覚が、触覚です。母体に受精卵が着床した後、自己と外界を区別するものとして人間の皮膚が最初に形成されます。そして、妊娠10週頃になると、胎児は子宮内で自ら指しゃぶりを始めます。指しゃぶりは、触るという感覚と、触れられるという感覚が同時に感じられる行為です。

妊娠16〜20週頃になると、胎児の聴覚が形成され始めます。徐々に聴覚が発達していき、母体外の周囲の音や、母親の声を聞くことができるようになります。妊娠28〜30週頃になると、味覚と嗅覚が形成されます。味覚と嗅覚は、化学物質に対して反応を示す感覚であり、受容器の位置が近いことから、共感が生じやすいとされています。

最後に形成されるのが視覚です。視覚は、生後、成長と共に完成されていきます。新生児の目は形成過程にあり、明暗しかわからないため、初めに目にする外界は白黒でぼんやりとしています。生後2ヵ月を過ぎると、形や色を認識する細胞が働き始め、カラーテレビのような色彩豊かな情景を見られるようになります。また、目の筋肉が発達して焦点が合うようになると、物を立体的に見たり、目で物を追ったりすることができるようになります。（監修：健康管理士一般指導員）