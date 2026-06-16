なにわ男子の高橋恭平さん（26）が15日、都内で行われた主演映画『山口くんはワルくない』（公開中）の舞台挨拶に登場。夏にやりたいことを明かしました。

映画は漫画家・斉木 優さんの同名少女コミックを実写化した作品。恋に夢見る平凡な女子高生・皐と、コワモテだけど実はピュアな転校生・山口くんが織りなす青春ラブストーリーです。

イベントには、主演の高橋さんと共に、郄橋ひかるさん（24）、岩瀬洋志さん（22）、上坂樹里さん（20）、上原あまねさん（22）、守屋健太郎監督らも登場。キャスト陣は、作中の夏祭りシーンで実際に着用した衣装と同じ浴衣姿を披露しました。

周囲の反響について高橋さんたちが話す中、守屋監督は高橋さん演じる山口くんが、岩瀬さん演じる石崎を呼び捨てにするセリフについて振り返り、「脚本上では『石崎くん』呼びだったものを、撮影時に恭平くんが、『石崎くんの“君”を取っていいですか？』と言ってくれて。最後に友だちの関係になる中で“君”を取りたいと」と撮影時のエピソードを明かしました。

さらに、「それを言われた時に、そうだよなと思った。脚本家であり監督である自分が事前に気づかなければいけないのに、役者がちゃんとそこに気づいてくれたことがうれしかったです」と話し、会場からはあたたかい拍手が送られました。

今年の夏にやりたいことについて高橋さんは「夏は家でじっとしときたい」と回答。理由について、「日に焼けるのも最近気になりだして。最近は日焼け止めを塗ったり、撮影現場では日傘もさすようになりました。だから家が一番やなあと思いました」と明かしました。

すると、“海に行ってサーフィンがしたい”とアウトドアな一面をのぞかせていた岩瀬さんから「今年は俺とサーフィンして、インドアムーブは来年にしませんか？」という誘いが。ところが、高橋さんは「今年をインドアにして、サーフィンは来年行こう！ だから来年誘って！」と、インドアを貫く回答で岩瀬さんの誘いを拒否し、会場は笑いに包まれました。