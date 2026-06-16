どんなコーデにもマッチ♡ こなれ感を演出してくれる「王道シャツコーデ」特集

いつでも頼れる定番アイテム、シャツ。そこで今回は、村瀬紗英＆本田紗来とともに、サッと羽織るだけでこなれ感が演出できる「シャツコーデ」を2つご紹介します！“抜け感”×“こなれ感”が目を引く着こなしテクを是非チェックしてね♡

【シャツ】がキライな人はいない どんなコーデにもマッチする、定番アイテム。シンプルだからこそ、嫌う人がほとんどいないのがシャツの真の実力だったり。そんな心強いアイテムなら、頼らない手はないってハナシ♡

Cordinate さらっと“こなれ感”なシャツコーデ 〈右・村瀬紗英のコーデ〉ウエストを折り込めばほどよい女みが誕生 ショート丈のトップスで美スタイル見え。 〈左・本田紗来のコーデ〉キャミワンピにさらっと羽織ってこなれ感を ちょっぴりやんちゃなミニワンピをキレイめシャツで上品に仕あげて。 〈右・村瀬紗英のコーデ〉ストライプシャツ 16,280円／SISTER JANE（ザ・ウォール ショールーム）ダブルタックワイドパンツ 16,500円／ànuke（ànuke新宿LUMINE2店）スエードバッグ 11,437円／mucu and ebony（HANA SHOWROOM）〈左・本田紗来のコーデ〉キャミワンピース 25,300円／ディーゼル（DIESEL JAPAN）ストライプシャツ 10,000円／mieya mieya ニットベレー帽 5,940円／OVERRIDE（OVERRIDE 神宮前） 撮影／藤原宏（Pygmy Company・モデル）、三つ葉ちひろ、 林真奈（静物）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／加藤志穂（PEACE MONKEY）モデル／村瀬紗英、本田紗来（ともに本誌専属）

村瀬紗英

Ray編集部 エディター 天井玖瑠海

本田紗来