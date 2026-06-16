バイオリニストでタレントの高嶋ちさ子が１６日放送のテレビ朝日系特番「プラチナファミリー ３時間ＳＰ 高嶋ちさ子をつくった高嶋家大集合ＳＰ」（午後７時）に出演。父・弘之さんとの番組初共演を果たした。

この日のスタジオにはいとこにあたる俳優・高嶋政伸も登場。政伸が現れた途端、「すごーい、あーちゃんだ〜」と大喜びの高嶋。弘之さんの兄で俳優、司会者だった高嶋忠夫さんの次男である政伸と握手しながら「そもそも高嶋家って言ったって、こちらがご本家だから」と言うと「そんなこともないんですけどね」と政伸。

「だって、（忠夫さんが）長男だもん。ウチは分家だもんね」と高嶋が話すと「実は中学校ぐらいからは僕は映画監督になりたいって言って。ちーちゃん（高嶋）は音楽家になりたいって言って、そこからほぼ会ってない」と政伸。

高嶋も「そう、幼稚園、小学校低学年くらいの時におじちゃまとおばさまが『ごちそうさま』をやっていた時にウチで（政伸を）お預かりっていうのがよくあって、ウチに泊まっていた」と、忠夫さんと妻の寿美花代さんが司会を務めていた料理番組の名前を口にしながら振り返っていた。