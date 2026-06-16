◇交流戦 日本ハム2―0広島（2026年6月16日 マツダスタジアム）

日本ハム・新庄剛志監督（54）が、交流戦優勝の懸かる一戦で執念を感じさせる試合運びを見せ、2―0で快勝した。この日、西武が阪神に敗れ、さらに自チームが広島に5点差以上（9イニングの場合）で勝つことが優勝の条件となっていたが、西武が勝利したため07年以来19年ぶり2度目の優勝はならなかった。

新庄監督は試合後の取材で、西武に対して「初優勝おめでとうございます。今年はもう強くて強くて。素晴らしい優勝だと思います」と祝福した。

この日は高卒5年目の右腕・達をプロ初の救援で起用するなど執念采配を見せたものの、19年ぶりの交流戦優勝にはわずかに届かなかった。それでも14勝4敗の成績に「十分。この交流戦で選手たちがよくやってくれて」とナインを称賛。「この成績でも優勝できないというパ・リーグの強さ。ここからが楽しみですね。また、後半パ・リーグの試合に戻って」とリーグ再開を見据えた。

救援した達については「凄かった！」。1イニングを無安打無失点で2奪三振の好投に「155（キロ）？先発に戻った時にこれを思い出して、このボールを投げてくれたらね。うれしかったなぁ今日は」と目を細めていた。