＜義母のドタキャン癖＞嫁よりも実の娘ばかり優先するのが腹立つ！モヤモヤをうまく伝えるコツは？
義家族との同居は、なかなかに神経をつかうものでしょう。穏やかな関係を築けていると思っていても、ふとした瞬間に「やっぱり私は他人なんだな」と思い知らされることもあるかもしれません。今回の投稿者さんも同居の義母のことで悩んでいるようです。
『やっぱり嫁の優先順位は低いんだな、と思い知らされます』
同居している義母は穏やかな性格で、普段はお互いにつつがなく暮らしています。しかし時折、投稿者さんとの約束よりも実の娘からの誘いを優先して、平気でドタキャンをすることがあるのだそう。義母に頼まれてわざわざ車を出し、時間をつくって待っていても、「娘と行きたい場所ができたから」と笑顔で出かけられてしまったら、投稿者さんとしてはおもしろくないのは当然でしょう。
投稿者さんとしては次に同じようなことがあったら、「いい加減にしてください」と本音をぶつけて毅然と断ろうと考えているようです。「娘さんの誘いがあっても、私との約束を優先できるならお供します」と条件を付け、自分の時間を軽視しないでほしいという意思をはっきり伝えるつもりだとも話してくれました。
実の娘が最優先？嫁が感じるモヤモヤ
義母にとって娘は「血のつながった子ども」であり、お嫁さんは「息子の配偶者という他人」です。この事実は、どれだけ仲がよくても、どれだけ長く同居していても、根本的には変わりません。しかし今回の問題は「身内だから何をしても許される」という甘えの矛先が、娘ではなくむしろお嫁さんに向けられてしまっているという点にあるのかもしれません。
『義母ってそんなもんでしょ。そりゃわが子のほうが可愛いよ。投稿者さんが約束しなきゃいい』
『別にあれこれ言わなくてもいい。義母なんてそんなもんだよ。自分の子が一番大事』
『無意識のうちに嫁はいつでも声をかけて頼める存在、娘は誘ってくれたから、その誘いを断ってはいけないみたいに思っているんじゃないのかな』
義母にとっては、実の娘からの誘いは「特別なご褒美」であり、お嫁さんからの送迎や付き添いは「日常的なサービス」になってしまっているのでは、とママたちは考えたようです。なかには「嫁を『いつでも頼める便利な存在』と見下しているからこそ、平気でドタキャンができるのでは？」という鋭い指摘まで飛び出しました。この無意識の序列意識が、投稿者さんの抱く「優先順位が低い」という寂しさの正体なのかもしれません。
ドタキャンは困る！不快な気持ちをうまく伝えるには
「実の子が可愛い」という感情は否定できるものではないでしょう。しかしそれを理由に他の人との約束を反故にすることは、社会的なマナーとして許されることではないはずです。お嫁さんを家族の一員として認めているのであれば、なおさら最低限のリスペクトは必要でしょう。
次のドタキャンがあった際に「いい加減にしてください」とはっきり伝えるべきか、投稿者さんは迷っていました。ママたちからは、感情的に爆発するのではなく、理路整然と事実を伝えるための知恵が寄せられたようです。
『「娘さんとの予定が入らないなら大丈夫ですが、ドタキャンは困ります」とはっきり言っていいと思う』
『あくまでも冷静に理路整然と話せばいい。実の娘と出かけるなとは言わないが、ドタキャンされると予定が変わるし、いい気分ではない』
『「連れて行って」と言われたときだけ「前回も前々回も、約束したのに行かなかったじゃないですか？ なので私は遠慮しますね」って答えたらいい』
『「私は休みをわざわざとったので別日はないですが、どっちに行きますか？」ってはっきり聞く。ちゃんと「笑顔」ではっきり言う』
『次は条件付きの約束すらしない。行きたい場所があるなら、今後は実娘と行ってください。以上！』
「ポイントは笑顔で伝えることだ」とママたちはアドバイスしてくれました。怒りに任せて声を荒らげれば、義母は「嫁にひどいことを言われた」と感じてしまうかもしれません。「私はあなたの予定のために時間をつくった。ドタキャンされると私の生活が困る」という事実を淡々と伝えることで、余計なトラブルを防げそうです。過去のドタキャンを根拠に「信頼できないので、今後は娘さんにお願いしては？」と促すのも、効果的な境界線の引き方といえるでしょう。
自分の時間は自分のもの。家族であっても線引きを！
投稿者さんは「無意識に義母に奉仕しがちになっていたかも」と自己分析しました。また「寝たら忘れる」というさっぱりした性格ゆえに舐められているのでは？ という気づきもあったようです。しかし他人のわがままを許せる寛容さは長所である一方、自分の時間を奪わせてしまうというデメリットもありそうです。
『時間には限りがあります。投稿者さんの大切な時間をムダにしないでくださいね』
『投稿者の尊厳を踏みにじる人たちと付き合う義理も義務もない。「散々ドタキャンしたじゃないですか〜」と笑いながら言ってみては？』
ママたちが言う通り、時間には限りがあります。義母の気まぐれに振り回される時間は、本来なら投稿者さんが自分のために、あるいは本当に大切にしたい人のために使えるはずの時間だったのです。投稿者さんは最後にこんなコメントを寄せてくれました。
『「人として、ドタキャンは他人にしていい行動じゃないですよね？」くらいは伝えます。自分をもっと大事にしようと思いました』
投稿者さんは最終的に「自分をもっと大事にしよう」と決意しました。これは「お嫁さん」という役割の殻を脱ぎ捨てて、ひとりの対等な人間としてのプライドを取り戻すためのとても大きな一歩でしょう。
義家族との同居生活を円滑にするためには、多少の譲歩や我慢は必要でしょう。しかし「約束を守る」「時間を尊重する」といった人間関係の基本さえ蔑ろにされるのであれば、それは「家族だから」という言葉で片付けてはいけない問題であるはずです。義母のわがままに、笑顔でキッパリとNOを告げる。それは冷たいことではなく、健全な人間関係を再構築するための誠実な拒絶ともいえるのではないでしょうか。