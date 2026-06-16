今年3月、仲間と共謀し、警察官や検察官になりすまして新潟市中央区に住む70代女性に電話をかけ、「捜査のため、紙幣の番号を確認する必要がある」などと嘘をついて現金1000万円を騙し取った疑いで、中国籍の37歳の男が逮捕されました。



特殊詐欺（ニセ警察詐欺）の疑いで逮捕されたのは、東京都墨田区に住む会社員の中国籍の男(37)です。



男は氏名不詳者らと共謀し、今年3月6日から18日までの間、複数回にわたり、警察官や検察官になりすまして新潟市中央区に住む70代女性に電話をかけ、女性に対し、犯罪捜査のために女性名義の預貯金口座から出金した現金合計1000万円を預かって紙幣番号を確認する必要があるので、現金を段ボール箱に入れて玄関の外に置いてほしい旨の嘘をつき、3月18日に共謀していたマレーシア国籍の男が玄関の外に置かれた現金1000万円在中の段ボール箱を回収して持ち去り、だまし取った疑いが持たれています。



警察によりますと、すでに逮捕されているマレーシア国籍の男の捜査から、中国籍の男の関与が浮上。男は、「現金の中間回収役」とみられ、マレーシア人の男が現金を回収できていた場合、男に渡っていたとみられています。



さらに男は、同じ手口で今年3月に、長岡市に住む70代男性から2回にわたって現金合計1700万円、高知市に住む80代男性から現金1000万円をだまし取った特殊詐欺事件にも関与したとみられています。



警察の調べに対し、男は容疑を否認していて、警察が余罪も含めて詳しく調べています。