４月にフリーに転身した元日本テレビの岩田絵里奈アナウンサーが１６日放送の日本テレビ系「クイズ！あなたは小学５年生より賢いの？賞金１０００万円ＳＰ」でクイズ番組初出演を果たした。

全問正解達成での賞金１０００万獲得を目指し、日テレ、フリー、さらに現在の所属事務所まですべて先輩の羽鳥慎一アナとペアを組んで出演の岩田アナ。

羽鳥アナが「毎年、新人アナウンサーは、ああこういう人が入ってきたんだって気になるんですけど、岩田さんは度胸が違いました」と日テレ時代の印象を語ると「私は小さい時から羽鳥さんの朝番組を見て育っているので、本当に尊敬する先輩ではあるので。そんな羽鳥さんと２人で挑戦できるっていうのは感慨深いです」と岩田アナ。

「やっぱり私はバラエティーとか、そういう印象が強い方も多いと思うので全問正解して知的なイメージをつけて、キャスターとかやってみたいです」ときっぱりと言い切った。

「すごく勉強はしてきました。多分、１０冊くらいは（参考書に）目を通しました」と胸を張った岩田アナ。１問目の「ＡのダイヤとＢのたいやき、国語辞典に載っている順番が早いのは？」という問題に「Ａですよ！」と即答。大先輩の羽鳥アナを「すごいよね。決めたら、ガッと行くよね」と驚かせた決断の速さで見事、正解。

「これが間違っていたら国語辞典がおかしい」とまで言い切り、羽鳥アナに「それは岩田さんがおかしいと思う」とツッコまれる一幕もあった。

その後、１０問目まで見事な連続正解で賞金１００万円獲得。１０００万円をかけての１１問目「日本で作られた海外では通用しない和製英語をすべて選びなさい」に挑戦。ガソリンスタンド、ジェットコースター、コンセントは和製英語、ボタン、ハンサムは英語と指摘し正解も最後に和製英語に選んだクレヨンがフランス語だったため、最後の最後で不正解。がっくりと肩を落としていた。