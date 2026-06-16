今年４月に第１子を出産した元フジテレビアナウンサーのモデル・久慈暁子（３１）の子育ての様子が話題になっている。

１６日までに更新したインスタグラムでは、ベビーカーを押す姿や子どもの姿や育児に励む様子などを披露した。久慈は絵文字を交え「Ｇｉｒｌ ｍｏｍ」と投稿。ふんわりとした涼し気なワンピース姿でベビーカーを押す姿やカメラ目線の笑顔など、子どもとの大切な時間が紹介されている。

この投稿には「相変わらずお美しい」「なんてかわいいママなんでしょう お子さんの成長も楽しみですね」「久慈ちゃんとてもかわいい〜」「ママの顔になってきたね」などのコメントが集まった。

久慈は青学大卒業後の２０１７年４月にフジテレビに入社。同局の新人女性アナウンサーが冠番組を務める「○○パン」シリーズの１０代目に起用され「クジパン」の愛称で親しまれた。２２年４月末日で退社し、同年５月にプロバスケットボールの当時ＮＢＡトロント・ラプターズに所属していた渡邊雄太（３１、現Ｂリーグ・千葉ジェッツ）と結婚。今年の元日にインスタグラムで第１子妊娠、４月１３日に出産を報告していた。