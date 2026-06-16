ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 警察庁 「災害情報連絡室」立ち上げ情報収集 午後9時半時点 … 警察庁 「災害情報連絡室」立ち上げ情報収集 午後9時半時点 けが人の情報なし 警察庁 「災害情報連絡室」立ち上げ情報収集 午後9時半時点 けが人の情報なし 2026年6月16日 22時1分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 警察庁は災害対策室長をトップとする「災害情報連絡室」を立ち上げ、被害などの情報収集をしています。午後9時半時点で、けが人の情報は入っていないということです。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「コバエが、料理に一瞬だけ止まってしまった！」その料理、衛生的に大丈夫？専門家に聞いた “ポカリ”と“アクエリ” 実は飲むべき時が違った！ “何となく”で選んでいませんか？効果的な飲み分けを解説【Nスタ解説】 「少女は捨て駒」小5で初めてパパ活…非行が低年齢化 “居場所”を求め公園をさまよう少女たち【報道特集】 関連情報（BiZ PAGE＋） 置床工事, 生花, 徳島, 鎌倉, 大学, 床暖房, 海, ダイス, 明治大学, 工場