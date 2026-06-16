歌手の和田アキ子さんが16日、肺炎のため86歳で亡くなった中村玉緒さんの通夜に参列し、玉緒さんとの思い出を振り返りました。

通夜への参列後に取材に応じた和田さんは、「いろんな意味でおうちにも来ていただいたし、昔、勝（新太郎）さんがお元気な時に『夫婦善哉』やられて、銀座で打ち上げするっていった時に呼んでくださって、その時に“派手にしましょう”って私が小林旭さんと梅宮辰夫さんを電話で呼んで、勝さんも喜んでいらして。勝さんがその時にジャズを歌われたんですよ。玉緒さんがそれで踊りはって」と、玉緒さんとの思い出を振り返りました。

さらに、玉緒さんの人柄について「周りを明るくするっていうかね。またよく使う項目の中の電話番号をまた消さなあかんと思うと。本当におきれいでしたし」と明かし、最後のやりとりについては「電話なんですよ、その時はしっかりしていらして。顔はおととしぐらいかな、去年の暮れかちょっとうろ覚えですけど」と話しました。

また、玉緒さんと交流のあった年月については「玉緒さんより実を言うと勝さんの方が長いんですよ」と明かし、「よく飲みに連れて行ってもらったんですけど、“勝さんゴルフやらないんですか？”って聞いたら、“ゴルフなんかやっちゃいけないよ”って言うから、“ゴルフ今好きですからもしあれだったら一緒に”って言ったら、“なに言ってんだよアッコちゃん。球を打つのなんて無理だろ”って言って、すごく大笑いしたのを覚えています。あとで聞いたらゴルフばっかりやってるって。ハワイでも」とコメント。そして「ちょっとずつしゃべってるだけでも胸いっぱい」と語りました。