Superfly、Live Blu-ray＆DVDより初回限定盤DISC2のダイジェスト映像公開！貴重映像を完全収録

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Superflyが6月24日に発売するLive Blu-ray＆DVD『Superfly Hall Tour 2025 “Amazing Session”』より、初回限定盤DISC2のダイジェスト映像が公開された。セミファイナル公演で披露された「Sweetest Music」、そして、2万3,000人を魅了した大阪フリーライブの貴重映像を完全収録。

■チケットがプレミア化したライブツアーの熱気と圧巻の歌声を余すことなく収めた“完全版”

Live Blu-ray＆DVD『Superfly Hall Tour 2025 “Amazing Session”』は、2025年6月リリースのSuperfly初邦楽カバーアルバム『Amazing』を携え、Superflyの代表曲に加え、Mr.Children「彩り」、嵐「果てない空」、Mrs. GREEN APPLE「僕のこと」、SUPER BEAVER「人として」、ONE OK ROCK「Wherever you are」、星野源「Crazy Crazy」、back number「SISTER」、小田和正「たしかなこと」、玉置浩二「メロディー」といったカバーアルバム収録曲、さらにスピッツ「楓」や KUWATA BAND「スキップ・ビート（SKIPPED BEAT）」など、これまで披露してきたカバー曲も織り交ぜたツアーだからこそ実現した、特別なセットリストで各地を魅了した内容となっている。

そして、東京ガーデンシアターで行われたツアーファイナル公演を完全収録。チケットがプレミア化したライブツアーの熱気と圧巻の歌声を余すことなく収めた“完全版”だ。6月16日に公開されたダイジェスト映像は、初回限定盤DISC2に収録される2つの貴重なライブ映像の一部が収められている。『Superfly Hall Tour 2025 “Amazing Session”』セミファイナル公演で披露された竹内まりや「Sweetest Music」は、ツアーファイナルを収めた本編DISC1には収録されていない一曲であり、Superflyのしなやかで艶やかなボーカルとバンドのグルーヴが響く必見のライブ映像だ。

■Superflyにとって念願の“リベンジ開催”のフリーライブも収録

さらに DISC2には、2025年6月29日に大阪・グラングリーン大阪ロートハートスクエアうめきたで開催された「Superfly カバーアルバム『Amazing』発売記念フリーライブ」の模様を、登場シーンからステージをあとにする瞬間まで臨場感たっぷりに収録。Superfly初の邦楽カバーアルバム『Amazing』のリリースを記念して行われたこのフリーライブは、大阪では2015年に発表したアルバム『WHITE』以来、約10年ぶりの開催となったもの。Superflyはこれまで、オリジナルアルバムをリリースするたびにフリーライブを開催してきたが、今作はカバーアルバムでありながら、「歌をできるだけ多くの人に直接届けたい」という本人の強い意志のもと実現。会場には早くから多くのファンが集まり、2万3,000人を圧巻のパフォーマンスで魅了した。

会場となったグラングリーン大阪ロートハートスクエアうめきたは、都会の中心にありながら緑に溢れ、美しい天然芝が広がる開放的な場所。2023年、アルバム『Heat Wave』のリリース時に同エリアでフリーライブの開催が予定されていたが、喉の不調により中止となっており、今回のステージはSuperflyにとって念願の“リベンジ開催”でもあった。陽射しが照りつける夏空の下、Superflyの歌声が大阪の街に響き渡ると、会場は多幸感と心地よい高揚感に包まれた。

ライブでは、カバーアルバム『Amazing』に収録された10曲の中から全6曲を披露。名曲の数々をSuperflyならではの解釈と、圧倒的なボーカルで届けた贅沢なステージとなった。映像作品の本編では、緻密に作り込まれた演出とバンドサウンドによるライブツアーとしての“Amazing Session”を楽しむことができる一方、このフリーライブでは、野外ならではの伸びやかな空気感と観客との近い距離感の中で、楽曲一つひとつにまっすぐ向き合うSuperflyの姿が映し出されている。初回限定盤では、この「Sweetest Music」と大阪フリーライブ全6曲をDISC2に完全収録。ツアーファイナル公演を収めた本編DISC1と合わせて、ホールツアーの完成形と、初回限定盤でしか観ることのできない貴重なライブの記録を立体的に味わうことができる。

2025年を“カバーイヤー”として走り抜けたSuperfly。その集大成となる『Superfly Hall Tour 2025 “Amazing Session”』は、名曲へのリスペクトと、Superflyの歌の歴史が交差する映像作品でもある。映像作品の発売まであとわずか。各CDショップでは先着で店舗別オリジナル特典も用意されている。詳細はオフィシャルサイトをぜひチェックしよう。

■リリース情報

2026.06.24 ON SALE

Live Blu-ray&DVD『Superfly Hall Tour 2025 “Amazing Session”』

■関連リンク

Superfly OFFICIAL SITE

https://www.superfly-web.com