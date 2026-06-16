日経225先物：16日22時＝410円高、6万9780円
16日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比410円高の6万9780円と急騰。日経平均株価の現物終値6万9404.5円に対しては375.50円高。出来高は3358枚となっている。
TOPIX先物期近は4017ポイントと前日比18.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は25.86ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 69780 +410 3358
日経225mini 69770 +395 60412
TOPIX先物 4017 +18.5 5024
JPX日経400先物 36390 +230 173
グロース指数先物 703 -1 103
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は4017ポイントと前日比18.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は25.86ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 69780 +410 3358
日経225mini 69770 +395 60412
TOPIX先物 4017 +18.5 5024
JPX日経400先物 36390 +230 173
グロース指数先物 703 -1 103
東証REIT指数先物 売買不成立
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