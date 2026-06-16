　16日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比410円高の6万9780円と急騰。日経平均株価の現物終値6万9404.5円に対しては375.50円高。出来高は3358枚となっている。

　TOPIX先物期近は4017ポイントと前日比18.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は25.86ポイント高で推移。

○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 69780　　　　　+410　　　　3358
日経225mini 　　　　　　 69770　　　　　+395　　　 60412
TOPIX先物 　　　　　　　　4017　　　　 +18.5　　　　5024
JPX日経400先物　　　　　 36390　　　　　+230　　　　 173
グロース指数先物　　　　　 703　　　　　　-1　　　　 103
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース