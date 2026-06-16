サッカー元北朝鮮代表で、川崎Fや清水などでプレーした鄭大世氏（42）が16日、TBS系情報番組「ゴゴスマ〜GOGO！Smile！〜」（月〜金曜後1・55）にリモート出演。20日（日本時間21日）に行われるFIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の第2戦で、チュニジアと対戦する日本代表についてコメントした。

強豪オランダに2度追い付いて2―2で引き分けた日本について、「本当に日本代表は強くなった。得点力不足とずっと言われてきたが、昨日の試合ではあえて守ってみんな我慢して我慢して我慢したからこそそのうっぷんを晴らす、それをゴールという形で体現できた日本代表のクオリティーは凄まじかった」と評価する。

スタジオのタレント・鈴木紗理奈が「最強ジャパンの気がする」と太鼓判を押し、MCの石井亮次アナウンサーが「オランダと2―2だったら、優勝だってあり得るくらいの実力でしょ？」と聞くと、「うーん」と少し考える鄭氏。

「あまり楽観視して見ないでほしいなって」と言い、「なぜかと言うと、過去のW杯を振り返っても楽観視されていた時は軒並みうまくいってないんです」と理由を明かした。

そして「もうダメだと思われた時がうまくいってる。オランダとの試合を見て楽観視してたらちょっと足元をすくわれる可能性があるので、緊張を保ちながら注視した方がいい」と話した。

チュニジアは初戦でスウェーデンに1―5と大敗。16日にはサブリ・ラムシ監督の解任を正式発表し、後任にはエルベ・ルナール氏が就任することになった。

大会中の異例の監督交代に「作戦も変わるし選手の気持ちも変わる」とし、「よくサッカー界で言われるのは監督解任ブーストっていうんです。監督が代わった瞬間、今まで出てない選手がチャンスだと思って中が活性化する。みんながアピールする結果、3連勝4連勝することがよくある」と説明。「逆に日本にとってはこの解任はちょっと違和感を感じたというのは、畏怖の念を抱いても十分余りある状況だと思う」と話した。

プロ野球オリックスの大ファンとして知られるお笑いコンビ「ますだおかだ」の岡田圭右が「楽天も吉井監督に代わったんですよ。これ、鄭大世さん、どう？」と聞くと、「わかりません！」と即答していた。