焼肉屋でハンバーガー？ ハワイ通の芸人が“次に来る”と推す絶品グルメに、ハワイ初心者の人気YouTuberらが驚きと絶賛の声をあげた。

【映像】焼肉屋でハンバーガー？ ハワイで“次に来る”絶品グルメ

ハワイの最新グルメ・絶景・アクティビティなど、地元で人気となっている“次に来る”情報を紹介するバラエティ「絶頂ハワイアンズ〜グルメ&絶景&トライアスロン〜」が14日に放送。出演は“ハワイ通”のおぎやはぎ小木博明と、ハワイを訪れるのが2回目というハシヤスメ・アツコ、そしてハワイ初上陸の人気YouTuber「Lazy Lie Crazy（レイクレ）」のともやん、ぺろ愛男爵。

一行が最初に向かったのは、小木が一押しするハワイで“次にくる”と話題のグルメスポット。看板には「JAPANESE B.B.Q」とあり、一見「焼肉？」と想像するが、近づいていくと小さく「BURGER SHOP」の文字が。その正体は、地元民に愛される焼肉屋で“間借り営業”を行う「Carl Og3 Burger Shop」だった。

お昼のみの営業とあって、ロケ中も地元のロコたちで満席状態。鉄板にスマッシュ（強く押し付け）して焼いたカリカリパティが特徴の「スマッシュバーガー」が名物で、店長のカールさん一押しはトマトベーコンジャムとハラペーニョ、ブルーチーズをトッピングした「The One」（15.99ドル／約2,600円）とのこと。

4人は「The One」をテイクアウトし、ハワイのビーチで堪能。最高のシチュエーションとハンバーガーの美味しさに小木は「ウマいよ！スゴい粗挽いてるな」と驚けば、ともやんも「口の中で肉の旨味が溢れとる」、ぺろ愛男爵は「甘くて辛いっすね。クセになる味してる」などと表現していた。

番組ではリゾートホテルや絶景、そしてハワイならではのアクティビティとして「ホノルルトライアスロン」が取り上げられ、4人は実際にトライアスロンに挑戦するなど、体当たりで“次に来る”コンテンツを体験していた。

（ABEMA「スポーツチャンネル」）