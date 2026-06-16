ワールドカップの試合後、日本のゴミ拾いにいた男とは…

サッカー日本代表は14日（日本時間15日）、米テキサス州ダラスで北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグF組初戦にオランダと2-2で引き分けた。試合後には現地を訪れたサポーターが、恒例のゴミ拾い。この中に意外な米国人スターが紛れていたことや、選手のロッカーの美しさに欧州オーストリアのメディアが驚いている。

日本サポーターのゴミ拾いに加わっていたのは、NFLジャイアンツのQB、ジェイミス・ウィンストンだ。代表の青い背番号4のユニホームを身につけている。2015年にドラフト全体1位指名を受けてプロ入りしたエリートで、現在は2年総額800万ドル（約12億8000万円）の契約でプレーしている。

オーストリア大衆紙「クローネン・ツァイトゥング」は「有名人が助っ人：日本人がスタジアムを片づけ！」という記事を掲載。ウィンストンのゴミ拾い参加に加え、日本の選手たちが、ロッカールームを徹底的に整理整頓して退出していったことを紹介し「もちろん、選手たちも彼らの最高の一面を見せた。ロッカーをきれいにし、ウェア類も畳んでいた。またしてもファンとチームが素晴らしい振る舞い！」と伝えた。

サッカーの内容についても「オランダ相手に存在感を発揮。侮れないチームであることを示した」と称賛している。



（THE ANSWER編集部）