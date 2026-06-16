女優の波瑠の着物姿が話題になっている。

１６日までに更新したインスタグラムに「ドラマ月夜行路、最後まで見届けてくださってありがとうございます」と感謝の言葉を記し、続けて「考えるところの多い役どころでしたが、ルナさんが愛されるよう全力で演じさせていただきました。 今日もどこかでルナさん涼子さんがはしゃぎながら歩いててほしいなぁ、なんて私も思ってしまいます」と振り返った。

さらに「マーキームーンでのお着物の写真を中心に少しオフショットを みんなどの衣装がお好きでしたか？？」とファンへ疑問を投げかけると、オフショットをアップ。ドラマ内で着用した着物姿を公開し、上品な着こなしを披露した。

この投稿に「月夜行路すごく面白かったです。ルナさんもとても魅力的な人間でした。毎回衣装も似合っていてそれも楽しみのひとつでした。ドラマお疲れ様でした。」「どれも美しくて迷います 探偵の格好も、喫茶店で甘めの昭和レトロな格好も大好きでした」「波瑠さんの着物、全部好きですね。大阪の景色の中でのロケ、嬉しかったです。波瑠さんの笑顔見てると癒されます」などのコメントが寄せられている。

プライベートでは、昨年１２月に俳優の高杉真宙との結婚を発表。２人は２０２３年のドラマ「わたしのお嫁くん」で共演している。