サッカーの北中米Ｗ杯に出場中の韓国代表ＦＷ孫興民（ソン・フンミン、３３）＝ロサンゼルスＦＣ＝に対して、韓国の一部メディアが侮辱ともとれる動画を公開したことを受け、大韓サッカー協会が遺憾の意を表明した。

同協会が問題視したのは、韓国紙中央日報系のテレビ局「ＪＴＢＣ」の公式ユーチューブチャンネルが９日に公開した韓国代表のメキシコでの練習風景。メディア関係者とみられる人物が、兵役を免除された経歴を持つ孫に対しての「キャプテンだからといって、小隊長みたいに走ってるのか？」「軍隊にも行っていないのに」などの発言が収められていた。

同協会はこれを受け、１５日に以下のような声明を出した。

「国家代表チームのグアダラハラ・キャンプ中に起きた、一部のメディア関係者による不適切な発言に関して遺憾の意を表します」「今回の事案は選手たちに大きな衝撃と失望を与えました」「協会は、メディアの取材活動とその役割を尊重しています。現場での取材活動も相互の尊重と信頼に基づいて行われるべきであり、何よりも選手の尊重と保護が最優先されなければなりません」

韓国は１２日の１次リーグ初戦でチェコを２―１で下し、白星発進。１９日にはメキシコとの第２戦を控えている。