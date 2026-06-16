元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄のドレス姿が話題になっている。

１６日までに公開したインスタグラムに自身がＭＣを務めた「Ｇｒａｎｄ Ｃｅｒｅｍｏｎｙ」の衣装ショットを公開した。デコルテがあらわになった白のアシンメトリーなデザインのドレスを着用。レッドカーペットの様子などのオフショットを披露した。さらに、森は「ＭＵＳＩＣ ＡＷＡＲＤＳ ＪＡＰＡＮ ｐｒｅｍｉｅｒ ｃｅｒｅｍｏｎｙのＭＣ、そしてレッドカーペットもありがとうございました。」と感謝を記した。

この投稿に同イベントでＭＣを務めた９人組バンド「東京スカパラダイスオーケストラ」の谷中敦からは「森さん、プレミアセレモニーの司会お疲れ様でした！隣に立って終始森さんの明晰な判断力に感服していました。大変お世話になりました。楽しかったです。ありがとうございました！」とコメント。ファンからは「長時間拝見してました〜！！イレギュラーなことにも臨機応変に対応されてたし、ドレス姿もおきれいで、インタビューもおもしろかったです 井上さんレッドカーペットなのになんで裸足なのー！？」「とっても綺麗です」「香澄さん、お疲れさまでした いつもかわいくてスタイルよくて素敵ですね がんはってね」「めっちゃめっちゃきれい」「綺麗で可愛いです大好きです」などの声が寄せられている。