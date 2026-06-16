【韓国語クイズ】「잘 저어서 드세요（チャル チョオソ トゥセヨ）」の意味は？丸ごと覚えればカフェで大活躍！
韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。
「잘 저어서 드세요（チャル チョオソ トゥセヨ）」の意味は？
「잘 저어서 드세요（チャル チョオソ トゥセヨ）」という言葉を聞いたことありますか？
ヒントは、カフェでドリンクを受け取るときに使われる韓国語です。
「잘 저어서 드세요（チャル チョオソ トゥセヨ）」はどういう意味なのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「よくかき混ぜて召しあがってください」でした！
「잘 저어서 드세요（チャル チョオソ トゥセヨ）」は、「よくかき混ぜて召しあがってください」という意味の韓国語。
「저어서（チョオソ）」のもとになる「젓다（チョッタ）」には、液体をかき混ぜるという意味があります。
「混ぜる」という意味の韓国語には「ビビンバ」でおなじみ「비비다（ビビダ）」がありますが、これは麺類やご飯類にのみ使われるんだとか。
あなたはわかりましたか？
ぜひ友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
《参考文献》
・『Kpedia』
・『コネスト』
ライター Ray WEB編集部