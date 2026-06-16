【韓国語クイズ】「잘 저어서 드세요（チャル チョオソ トゥセヨ）」の意味は？丸ごと覚えればカフェで大活躍！

韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。

「잘 저어서 드세요（チャル チョオソ トゥセヨ）」という言葉を聞いたことありますか？

ヒントは、カフェでドリンクを受け取るときに使われる韓国語です。

「잘 저어서 드세요（チャル チョオソ トゥセヨ）」はどういう意味なのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。