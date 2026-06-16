ハロー！プロジェクトのアイドルグループ「BEYOOOOONDS（ビヨーンズ）」が16日、横浜アリーナで全国ツアーの最終公演を行った。リーダーの高瀬くるみ（27）がこの日をもってグループを卒業し、小島はな（22）ら3人の新メンバーがお披露目された。

終演後、会場一面がミントグリーンのペンライトに染まり「くるみん」コールが止まなかった。白地にミントグリーンのミニドレスで現れた高瀬は、卒業曲として「伸びしろ〜Beyond the World〜」を歌唱。目を潤ませメンバーと熱いハグを交わしたのち、晴れやかな笑顔で「高瀬くるみに出会ってくれて、支えてくれて、応援してくれて、本当にありがとう」と感謝を述べた。

メンバーからの温かいエールを受け「愛をくれた全ての皆さんに恩返しをしていけるように、自分らしく挑戦しながら、一歩一歩歩いていきたいと思います。自分にももっともっと伸びしろがあると信じて」と、前向きに別れを告げ、最後のステージを締めくくった。

新曲「ハイ！テンション」で幕を開け、続いて「自己☆SHOW☆TIME」とアップテンポな曲で一気に会場のボルテージを上げた。平井美葉が「くるみ！この景色どうですか！」と尋ねると、高瀬は1万1000人の観客が埋め尽くした会場を見渡し「最高！ずっとBEYOOOOONDSと見たかった景色です！ありがとう！」と元気いっぱいに笑った。

中盤「That’s LIFE！」で、メンバーが会場をぐるっと練り歩くと、後方から黒いガウンに身を包んだ新メンバー3人が登場。大歓声を浴びると、ガウンを脱ぎ捨て白い衣装でパフォーマンスに加わった。小島は「一つ一つのステージを大切に、私らしく頑張れたらなと思います」、大坪茉乃は「目指すはステージの一番星！茉乃スマイルで頑張ります」、杉山結菜は「自分らしく皆さんに魅力が伝わるように、頑張りたいと思います」と意気込んだ。

後半には、ダンス＆ボーカルグループ「TRF」のDJ KOOがサプライズ出演。「横浜アリーナ、ぶちあがっていくぞー！」と勢いよく呼びかけ、コラボ曲「最KOO DE DANCE」や「ニッポンノD・N・A！」を共に盛り上げた。

高瀬はユニット「雨ノ森川海」のメンバー。グループ結成の18年10月当初から8年にわたりグループの一員として活動してきた。本公演をもって、グループおよびハロー！プロジェクトを卒業する。